Bostik finalise l'acquisition d'XL Brands

Bostik a finalisé le 2 janvier l'acquisition d'XL Brands, un des leaders des colles pour revêtements de sols aux Etats-Unis.

Avec cette acquisition, qui complète celle de CMP réalisée en mai 2017, Arkema poursuit activement le développement de Bostik qui devrait représenter plus du tiers du chiffre d'affaires du Groupe en 2023.

Leader mondial spécialisé dans les colles destinées aux marchés de l'industrie, de la construction et du grand public, Bostik développe depuis plus de 125 ans des solutions de collage innovantes, toujours plus intelligentes et adaptées aux forces qui façonnent le quotidien. Partout, tout le temps, les adhésifs intelligents de Bostik sont utilisables dans toutes les situations. Avec un chiffre d'affaires de 1,95 milliard d'euros, Bostik emploie 6 000 collaborateurs répartis dans 50 pays. Pour les toutes dernières informations, visitez http://www.bostik.com.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros. Porté par l'énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l'eau, les solutions pour l'électronique, l'allègement et le design des matériaux, la performance et l'isolation de l'habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. http://www.arkema.com

