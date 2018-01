179e Cérémonie de la Canne à pommeau d'or et une autre année record au Port de Montréal







MONTRÉAL, le 3 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal (APM), Mme Sylvie Vachon, a eu le plaisir de remettre la fameuse Canne à pommeau d'or au capitaine Rakesh Kumar, de nationalité indienne, commandant du navire Ottawa Express, premier navire océanique entré au Port de Montréal sans escale en 2018. L'Ottawa Express avait quitté le port de Liverpool en Angleterre le 21 décembre dernier. Il a passé les limites des eaux du port de Montréal le 1er janvier à 11 h 55.

Dans le cadre de cette cérémonie, l'Administration portuaire de Montréal (APM) a fait état d'une autre année record avec près de 38 millions de tonnes de marchandises manutentionnées en 2017, selon les statistiques préliminaires non vérifiées.

« Je tiens à féliciter le capitaine Rakesh Kumar et tout l'équipage du navire Ottawa Express, qui ont bravé le froid et les glaces sur le fleuve Saint-Laurent pour se rendre à bon port. L'arrivée du capitaine Kumar et de son navire porte-conteneurs nous permet de rappeler de belle façon en ce début d'année que la manutention des conteneurs est inscrite dans l'ADN du Port de Montréal et est en croissance ici depuis plus de 50 ans ! », a déclaré Mme Vachon.

La cérémonie de la Canne à pommeau d'or, une tradition qui se poursuit depuis 179 ans, donne le coup d'envoi d'une nouvelle année d'activités au Port de Montréal. Autrefois, le premier navire arrivait au port au début du printemps, une fois les glaces franchies, après le dégel du fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, la remise de la Canne sert à rappeler que le Port de Montréal est ouvert toute l'année depuis 1964.

Cet événement a également permis à l'APM de souligner le travail des pilotes de la Corporation du Saint-Laurent Central, MM. Alain Aubé et Gabriel Ross, qui ont mené le navire à bon port. Par ailleurs, le Port de Montréal tient à souligner chaque année le travail d'un artisan de la Canne à pommeau d'or. Cette année, Mme Sylvie Vachon a aussi félicité l'entreprise Urgence Marine pour sa contribution à la bonne marche des opérations portuaires.

Cette grande tradition maritime réunit chaque année de nombreux représentants de l'industrie maritime et de la communauté des affaires de Montréal, ainsi que des personnalités issues du monde politique. Cette année, l'Administration portuaire de Montréal a eu l'honneur de compter, parmi ses invités, la députée fédérale de Brossard-Saint-Lambert, Mme Alexandra Mendes représentant l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada, le ministre délégué aux Affaires maritimes du Québec, M. Jean D'Amour, ainsi que Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal.

Battant pavillon des Bermudes, l'Ottawa Express mesure 245 mètres de long. Affrété par la compagnie maritime Hapag-Lloyd, ce porte-conteneurs a été mis en service en 1998. Le navire a accosté au quai 77, au terminal Cast opéré par Société Terminaux Montréal Gateway. Il sera rechargé pour repartir le 5 janvier.



2017 : une autre année record au Port de Montréal !

Le Port de Montréal a traité, selon des statistiques préliminaires, près de 38 millions de tonnes de fret en 2017. Ce chiffre non vérifié correspond à une augmentation de près de 7 % du trafic de marchandises. C'est aussi un record historique pour le Port de Montréal.

Du côté des croisières, les résultats sont également excellents. Le Port de Montréal a une fois de plus battu un record d'achalandage. En 2017, Montréal a reçu 114 517 passagers et membres d'équipage, ce qui représente une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente.

De grands projets pour soutenir la croissance

L'APM a poursuivi son développement en 2017 afin de soutenir la croissance. Le nouveau terminal à conteneurs Viau a connu une première année complète d'activités. Rappelons qu'à terme, il permettra la manutention additionnelle de 600 000 conteneurs EVP sur l'île de Montréal, portant la capacité totale à 2,1 M EVP et des retombées économiques additionnelles de l'ordre de 340 millions $ annuellement, ainsi que 2 500 emplois directs et indirects.

L'APM a déposé en septembre 2017 l'étude d'impact environnemental pour son projet de terminal de 1,15 million de conteneurs à Contrecoeur. « Ce projet clé pour l'avenir du conteneur pour Montréal, le Québec et l'est du Canada est basé sur la croissance soutenue de la marchandise conteneurisée au cours des dernières décennies. Il a fait l'objet d'une vaste démarche de concertation avec le milieu local », a précisé Mme Vachon. Le projet sera soumis à des consultations publiques dans le cadre du processus réglementaire fédéral au début de 2018.

Enfin, le secteur des croisières ne fut pas en reste avec l'inauguration en juin 2017 du nouveau Terminal de croisières. Puis, en juillet, l'APM a procédé à l'ouverture du tout premier centre d'interprétation portuaire au Québec avec le déploiement de l'exposition gratuite Histoire de navires, qui raconte en maquettes et en récits la riche histoire portuaire de Montréal.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. C'est un port de conteneurs de premier plan desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Le Port de Montréal possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et l'imputabilité. L'activité portuaire soutient 16 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,1 milliards de dollars par année.

SOURCE Administration portuaire de Montréal

