BSD annonce une alliance exclusive avec Construction Specifications Canada (CSC) afin de livrer le Devis directeur national canadien (DDN)

Deux organisations en tête de l?industrie collaborent afin d?élargir l?accès à des logiciels de première qualité, des ressources éducatives et du contenu de devis directeur, y compris DDN, le guide le plus complet pour des projets de travaux publics au Canada.

ATLANTA, 3 janvier 2018 CNW/ - Building Systems Design (BSD), un principal fournisseur de contenu de devis et de logiciels pour les secteurs de l?architecture, de l?ingénierie, de la construction et de la propriété, a annoncé aujourd?hui une alliance nord-américaine exclusive avec Construction Specifications Canada (CSC), dans le cadre de laquelle BSD sera maintenant en mesure de procurer le DDN canadien à http://www.specmarket.com/, de pair avec son contenu de devis directeur SpecLink reconnu à l?échelle de l?industrie.

Le Devis directeur national (DDN) est le devis type le plus complet pour les travaux publics au Canada et est conçu afin d?aider les entreprises avec un solide guide de rédaction de spécifications. BSD possède et maintient également un guide de devis directeur pour les projets de construction privés, disponible au sein de SpecLink, le logiciel axé sur une base de données le plus complet de l?industrie permettant la rédaction et la production efficaces de devis directeur.

« CSC a démontré un engagement clair à l?égard de l?avancement de l?industrie et de l?éducation professionnelle, et est un fournisseur de DDN depuis plus de 40 ans, » déclare Chris Anderson, président-directeur général de BSD. « Nous sommes emballés à l?idée de collaborer avec CSC afin d?élargir l?accès à du contenu de grande qualité pour les entreprises opérant aux États-Unis et au Canada. Grâce à la plateforme en nuage SpecLink de BSD, les clients auront accès au contenu approprié, que ce soit pour un projet public ou privé, et SpecLink deviendra la première base de données à permettre l?accès à du solide contenu canadien et américain au sien de la même plateforme.

L?alliance réunit deux organisations qui partagent une même vision pour offrir l?innovation et des développements qui non seulement permettent d?améliorer la qualité de la conception et de la construction, mais qui permettent également d?améliorer l?efficacité du processus complet.

« La vision de BSD à l?égard de l?avancement des spécifications de construction reflète notre mission visant à fournir de l?éducation progressive et des possibilités pour les secteurs de la conception et de la construction, » déclare Nick Franjic, directeur exécutif de CSC. « Nous sommes enthousiasmés de pouvoir collaborer afin d?offrir aux membres de CSC et à l?industrie de la construction canadienne une source fiable de contenu complet et un logiciel innovateur qui permettent de faciliter leur travail au jour le jour et de le rendre plus efficace. »

CSC est une association nationale sans but lucratif qui dessert l?industrie de la construction depuis 1954 et un fournisseur de DDN depuis plus de 40 ans. DDN contient environ 750 devis directeurs en anglais et en français, du contenu reflétant les compétences de plusieurs des plus grandes sommités canadiennes en matière de devis, de documents contractuels et de technologie de construction.

À propos de Building Systems Design

Entreprise fondée en 1983, Building Systems Design (BSD) procure des solutions de spécifiations et d?interopérabilité aux architectes, ingénieurs, rédacteurs de devis et propriétaires de bâtiments à l?échelle du pays. La compagnie a pour mission de fournir au marché la technologie qui stimule la collaboration, simplifie la conception et augmente l?efficacité de tous les intervenants qui prennent part au processus de conception et de construction. Visitez le site http://www.bsdsoftlink.com/.

À propos de Construction Specifications Canada

CSC est une association multidisciplinaire nationale sans but lucratif possédant des sections à travers le Canada. Au sein de l?environnement trépidant de l?industrie de la construction, le besoin se fait de plus en plus pressant de réunir des individus provenant de tous les secteurs de l?industrie de la construction canadienne. CSC s?engage à fournir de l?éducation progressive, la certification, des publications et des possibilités de réseautage professionnel au secteur de la conception et de la construction. Visitez le site http://www.csc-dcc.ca/.

À propos de DDN

Le Devis directeur national (DDN) est le devis type le plus complet au Canada. Il se veut un cadre facile à utiliser pour la rédaction des spécifications de projets de construction.

Le DDN est un document de référence comptant environ 750 devis types en anglais et en français. Chacune de ses sections permet de modifier le devis original afin de produire un document adapté à un projet particulier. Il vise à aider le gouvernement fédéral, d'autres organisations publiques et le secteur privé à élaborer les documents contractuels concernant des travaux de construction et de rénovation. Le DDN appartient et est maintenu par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

