Un associé de Blakes nommé à la tête des Services juridiques du Bureau de la concurrence







TORONTO, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (Blakes), cabinets d'avocats par excellence au Canada, tient à féliciter son associé Randall Hofley pour sa nomination comme avocat général et conseiller principal en matière d'application de la loi au sein des Services juridiques du Bureau de la concurrence (SJBC).

Randall Hofley, associé du groupe Concurrence, antitrust et investissement étranger de Blakes, se joint au SJBC pour un mandat de deux ans, prenant effet immédiatement. Il demeurera un associé du cabinet, mais il sera considéré en congé en vertu du programme Échanges Canada du gouvernement du Canada.

« C'est un accomplissement remarquable pour Randall et une occasion formidable pour toutes les parties concernées », a dit Brock Gibson, président du conseil de Blakes. « La réglementation des entreprises est de plus en plus importante au Canada et ailleurs dans le monde. Grâce à ses nouvelles fonctions, Randall Hofley pourra profiter de l'expertise du Bureau de la concurrence à cet égard, tout en mettant ses années d'expérience et son bon jugement au service de cette organisation. »

À titre d'associé de Blakes, Randall Hofley figure constamment dans les classements des avocats et des plaideurs de premier plan en droit de la concurrence au Canada. Il a participé à de nombreux dossiers d'envergure en droit de la concurrence, et il a exercé une influence substantielle sur l'évolution de la législation et des politiques en matière de concurrence.

En 2005 et 2006, il était conseiller spécial du commissaire de la concurrence.

« Nous sommes ravis d'appuyer le programme Échanges Canada du gouvernement du Canada », indique Brian Facey, chef du groupe Concurrence, antitrust et investissement étranger. « La nomination de Randall Hofley contribuera également à l'avancement du droit de la concurrence et de sa mise en application au Canada, et l'expérience et les connaissances qu'il acquerra dans le cadre de ses nouvelles fonctions seront profitables pour le cabinet et nos clients après son retour. »

