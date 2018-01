La 34e campagne de l'Opération Nez rouge se termine en beauté - Un classique du temps des Fêtes qui récolte un franc succès!







QUÉBEC, le 3 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Opération Nez rouge fait aujourd'hui le point sur sa 34e campagne de raccompagnement qui s'est conclue sur une belle note de succès. Rassembleuse, la campagne 2017 aura mobilisé pas moins de 51 261 bénévoles dans 100 communautés canadiennes, dont 39 668 dans 61 régions du Québec, qui ont fièrement revêtu un dossard rouge durant la période des Fêtes. Leur engagement à rendre les routes plus sécuritaires aura permis d'offrir 71 430 raccompagnements d'est en ouest du Canada, desquels 53 743 ont été effectués en sol québécois.

Entourée de ses deux partenaires de toujours, la Société de l'assurance automobile du Québec et Desjardins, l'Opération Nez rouge se réjouit d'une réussite aussi parlante dont on ne peut nier l'effet considérable sur le bilan routier. Celle-ci en profite pour annoncer qu'elle sera de retour sur les routes dès le 30 novembre 2018 pour mener sa 35e campagne de raccompagnement.

Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

Si l'Opération Nez rouge s'inscrit aujourd'hui parmi les grandes traditions du temps des Fêtes, elle ne représenterait pas un tel triomphe si ce n'était de la participation des milliers de personnes qui lui donnent vie depuis maintenant 34 ans. Année après année, celles-ci donnent de leur temps pendant une ou plusieurs soirées pour offrir le plus vaste service de raccompagnement au pays.

« Même après une 34e campagne, je trouve toujours aussi inspirant l'engagement des milliers de bénévoles qui permettent à l'Opération Nez rouge d'exister et de prendre la route. La générosité dont ils font preuve envers leur communauté contribue à rendre nos routes plus sécuritaires et je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement exemplaire. Rappelons que la recette du succès de l'Opération Nez rouge repose essentiellement sur trois ingrédients indissociables : la décision d'automobilistes consciencieux, l'appui de partenaires hors pair et, surtout, le dévouement de bénévoles exceptionnels », a tenu à souligner M. Jean-Marie De Koninck, président-fondateur de l'Opération Nez rouge.

Un service aux retombées inestimables

Ce n'est pas un hasard si on entend fréquemment parler des bénévoles de l'Opération Nez rouge comme d'une grande famille. En effet, les soirées de raccompagnement sont d'excellentes occasions de faire de nouvelles rencontres et de tisser des liens qui perdureront au-delà de la campagne. En plus de vivre une expérience humaine incomparable, les bénévoles manifestent aussi souvent leur sentiment du devoir accompli et leur fierté d'avoir posé un geste pour leur collectivité.

Par le biais des dons amassés auprès de ses utilisateurs, l'Opération Nez rouge a également des effets considérables sur de nombreuses causes sociales partout au pays. Chaque année, quelque 1,5 million de dollars sont remis à des organismes à but non lucratif qui se consacrent au sport amateur ou à la jeunesse. De plus, les sommes amassées sont entièrement redistribuées dans les communautés où elles ont été collectées, permettant ainsi de soutenir des organisations locales.

L'Opération Nez rouge au bout des doigts

Durant les dernières semaines, bénévoles comme utilisateurs ont été nombreux à avoir recours à l'application mobile de l'Opération Nez rouge activée par Desjardins, qui était disponible gratuitement pour une septième année. En effet, pendant la campagne 2017, pas moins de 99 049 utilisations ont été enregistrées dans tout le Canada, un chiffre qui en dit long sur la popularité de ses multiples fonctionnalités. À n'en pas douter, l'application mobile s'est elle aussi taillé une place de choix parmi les classiques des Fêtes!

À propos de l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur et en réalisant d'autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.

