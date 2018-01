La forme physique et les finances arrivent en tête de liste des résolutions du Nouvel An des Canadiens







Plus du quart des Canadiens prévoient prendre une résolution liée à l'argent cette année

TORONTO, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Un sondage récent de Tangerine révélait que 69 % des Canadiens ont pris des résolutions du Nouvel An et que, parmi eux, plus de la moitié (54 %) ont mis l'accent sur l'amélioration de leur bien-être physique et près du tiers (32 %) se sont engagés à améliorer leur santé financière. Cette tendance se poursuit en 2018, plus du quart (28 %) des Canadiens s'étant engagés à adopter de meilleures pratiques de gestion financière pour l'année à venir. Plus particulièrement, la génération du millénaire a de bonnes intentions, près de la moitié (49 %) d'entre eux ayant déclaré vouloir prendre une résolution liée à l'argent cette année.

En 2018, les Canadiens qui prévoient prendre des résolutions liées à l'argent ont mentionné que le fait de dépenser moins (45 %), d'épargner davantage (41 %) et de réduire leurs dettes de cartes de crédit (31 %) faisaient partie de leurs objectifs. Un cinquième des Canadiens (19 %) ont indiqué qu'ils aimeraient commencer à investir davantage en général.

« Bien qu'il soit encourageant que les Canadiens gardent l'argent à l'esprit en ce mois de janvier et qu'ils établissent des objectifs financiers à tous les niveaux, il est également important de se rappeler que c'est l'habitude d'épargner et d'investir à long terme qui vous fera progresser », a déclaré David McGann, directeur, Fonds d'investissement Tangerine. « Cela signifie qu'il vaut mieux penser à votre argent tout au long de l'année et apporter de petites améliorations réalistes plutôt que d'établir un objectif ponctuel qui soit ambitieux ou vague pour le Nouvel An. »

En fait, parmi les répondants au sondage qui ont pris une résolution liée à l'argent par le passé, 55 % ont mentionné qu'ils avaient respecté leur résolution pendant 12 mois ou moins, alors que le quart (26 %) de la génération du millénaire ayant pris une résolution l'a respectée pendant un mois ou moins.

Au chapitre de la motivation, les Canadiens veulent simplement éprouver un sentiment de sécurité financière. Lorsqu'il leur a été demandé ce qui les avait motivés à prendre des résolutions liées à l'argent, 58 % ont répondu qu'ils l'avaient fait parce qu'ils éprouvaient un sentiment d'insécurité financière et 37 % ont indiqué que c'était pour la retraite.

« À Tangerine, notre expérience numérique permet à nos clients d'avoir un aperçu entièrement intégré de leurs opérations bancaires courantes, qu'il s'agisse de dépenses, d'épargne, d'emprunts ou de placements », a expliqué M. McGann. « Cela fait en sorte qu'il est facile de garder un oeil sur votre situation financière tout au long de l'année, afin de veiller à ce que vous restiez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs à long terme. »

Méthodologie :

Du 5 au 11 décembre 2017, un sondage en ligne a été mené auprès de 1 005 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes du Forum Angus Reid. L'échantillon a été équilibré sur le plan de l'âge, du sexe et de la région. La marge d'erreur - qui est une mesure de la variabilité de l'échantillon - est de ± 3,09 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

