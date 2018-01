BDO Accueille 39 Nouveaux Associés







TORONTO, 03 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP est fier d'annoncer qu'il a accueilli, le 1er janvier 2018, 39 nouveaux associés au sein du cabinet. Nos nouveaux associés sont issus de différents secteurs d'activités, gammes de services et groupes de services.



Chacun d'entre eux continuera de promouvoir notre vision d'être le meilleur cabinet de services professionnels sur le marché intermédiaire.

Félicitations aux nouveaux associés qui célèbrent cette étape importante de leur carrière.

Youssef Boutros

Luigi Ciciretto

Phil Clarke

Jordan Davis

Nathan Dool

David Elrick

Ryan Farkas

Gavin Friedley

Paul Gill

Jonathan Greenbaum

Reagan Gruener

Anne-Marie Henson

Paul Ianni

Patrick Jackson

Keith Jensen

Katie Kaplan

Ian Koellner

Daniel Kostenchuk

Mitch LaBuick

Chris Logan

Daniel Lundenberg

Rishan Lye

Dustin Mansfield

Justin Mastrangelo

Tom Mawhinney

Kelsie Montgomery

Jesse Moore

Michael Murphy

Kam Nat

Lara Oberg-Stenson

David Pluta

Janice Russell

Jeremy Scott

Bradley Tagieff

Trevor Thomson

Robert Wang

Debbie Wight

Jamie Windle

Kevin Yuill

À propos de BDO

BDO est un fournisseur de premier plan de services professionnels à des clients de toute envergure dans pratiquement tous les secteurs d'affaires. Notre équipe offre des services complets dans les secteurs de l'assurance, de la comptabilité, de la fiscalité et des services-conseils agrémentés par une profonde connaissance de l'industrie acquise grâce à près de 100 ans de collaboration avec les communautés locales. Faisant partie intégrante du réseau international de BDO, nous sommes en mesure d'offrir des services transfrontaliers intégrés et constants à nos clients qui ont des besoins à l'international.

