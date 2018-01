Extell Development Company conclut un programme de financement de 1,135 milliard de dollars pour Central Park Tower, le bâtiment résidentiel le plus haut du monde







NEW YORK, 3 janvier 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la société de promotion immobilière de renommée nationale Extell Development Company a annoncé que, le 29 décembre 2017, elle avait conclu son plus grand prêt de construction jusqu'à présent pour Central Park Tower. Central Park Tower, un site architectural de 1 550 pieds de haut sur le Billionaires' Row de Manhattan, sera le bâtiment résidentiel le plus haut du monde. Ce programme de financement comprend une syndication de prêt de construction privilégié de 900 millions de dollars dirigée par J.P. Morgan et une mise de fonds sous forme d'emprunt de 235 millions de dollars provenant d'un fonds spéculatif.

« Extell jouit d'une réputation exceptionnellement solide auprès des professionnels du prêt et des investisseurs institutionnels, et cette transaction sophistiquée témoigne de la confiance qui règne sur le marché des immeubles en copropriété à Manhattan », explique Gary Barnett, président et fondateur d'Extell Development Company. « New York n'a jamais vu de tour d'une telle hauteur, et nous sommes heureux que nos partenaires institutionnels nous aient rejoints pour offrir un produit qui sera véritablement exceptionnel. »

Central Park Tower sera le gratte-ciel par excellence de New York avec une offre incomparable à tous les égards. Située sur la 57e rue avec Central Park immédiatement au nord, cette tour est idéalement placée au carrefour de Columbus Circle et du Plaza District. Dessiné par la célèbre firme Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, connue pour de célèbres gratte-ciel super-hauts à travers le monde comme le Burj Khalifa à Dubaï et la Kingdom Tower en Arabie saoudite, ce bâtiment comprendra 179 résidences ultra-luxueuses avec des aménagements d'une élégance raffinée, des vues stratosphériques et un accès au club privé le plus exclusif de New York avec des installations entièrement équipées.

Extell co-développe Central Park Tower avec SMI USA (SMI), la filiale aux États-Unis de Shanghai Municipal Investment, une grande société d'investissement infrastructurel à l'origine de la célèbre Shanghai Tower.

Central Park Tower accueillera également un grand magasin Nordstrom d'environ 300 000 pieds carrés. Ce nouvel espace commercial de sept étages sera le site phare de ce détaillant de mode de Seattle à New York, le premier depuis ses plus de 100 années d'existence.

Extell a fait oeuvre de pionnier dans la promotion de gratte-ciel ultra-luxueux sur ce qui est considéré aujourd'hui comme le corridor résidentiel le plus prestigieux de Manhattan avec One57, la première tour super-haute de Billionaires' Row. Cette tour de verre qui bat tous les records surplombant Central Park, et qui a redéfini la silhouette de New York, comprend 132 superbes appartements en copropriété au-dessus du nouvel hôtel phare cinq étoiles de Park Hyatt. One57 accueille la résidence la plus chère jamais vendue dans l'histoire de New York avec 100,5 millions de dollars.

Extell Development Marketing Group s'occupera exclusivement des ventes et du marketing pour Central Park Tower avec des ventes qui devraient commencer en 2018 et se clôturer en 2019. Pour des informations sur les ventes, veuillez appeler le 212-957-5557 ou vous rendre sur www.centralparktower.com.

À propos d'Extell

Extell Development Company est un promoteur immobilier de renommée nationale pour les biens résidentiels, commerciaux, de vente au détail, hôteliers et à usage mixte, et elle mène ses activités essentiellement à Manhattan et dans d'autres grandes villes dans tout le pays. En collaboration avec des architectes et des professionnels de la conception de classe mondiale, Extell crée des biens immobiliers qui se caractérisent par leur conception sophistiquée, leurs plans d'étage élégants et leurs aménagements de très haut niveau.

Parmi les projets actuellement en cours de développement figurent le plus grand immeuble en copropriété du Lower Manhattan, One Manhattan Square, situé en bordure du port de New York, offrant des vues époustouflantes sur l'eau et la ville, et plus de 100 000 pieds carrés d'aménagements ; le Kent au 200 East 95th Street, un bâtiment qui rend hommage à quelques-unes des structures art déco de New York avec des intérieurs qui rappellent l'élégance classique du Upper East Side ; et 70 Charlton, le premier bâtiment résidentiel de luxe situé à Hudson Square, un quartier de West SoHo. Extell a également restauré et actualisé un certain nombre de voisinages phares, comme l'ancien Stanhope Hotel au 995 Fifth Avenue et le Belnord, un bâtiment phare sur l'Upper West Side.

À propos de SMI

SMI USA s'enorgueillit de son intégrité, de son professionnalisme et de ses actifs en tête de leur catégorie. Avec le soutien de plus 20 000 employés et des décennies de planification et de promotion immobilière complexe, SMI pilote sans heurts ses projets, de leur conception initiale jusqu'à leur clôture.

Fondée en 1992, Shanghai Municipal Investment (anciennement Shanghai Chengtou) est la plus grande entreprise publique de Shanghai. SMI compte aujourd'hui deux filiales cotées en bourse ainsi que 11 affiliés et filiales privés. La société prospère parallèlement à la planification infrastructurelle, aux investissements, aux constructions et aux ordres du jour opérationnels de Shanghai.

