Local Motors obtient un financement de plus d'1 milliard $ pour les clients Olli







CHANDLER, Arizona, 3 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Local Motors s'est associée avec des professionnels leaders du secteur, à savoir la société Elite Transportation Services (ETS) basée en Floride, filiale d'Elite Parking Services, ainsi que la société Xcelerate basée au Texas, en obtenant un soutien opérationnel tiers et un financement de véhicules pour sa navette autonome Olli.

Les clients ayant des relations existantes avec des sociétés de transit auront la possibilité de financer uniquement le véhicule avec Xcelerate jusqu'à 84 mois, et de continuer à travailler avec leurs partenaires existants d'exploitation et de contrôle.

ETS a accepté de fournir la solution opérationnelle tout compris Olli, qui inclut une maintenance de routine, un service de garantie, une assurance, un contrôle, une gestion, des opérations, et bien plus encore. Pour ces clients qui font appel aux services d'ETS, ETS propose également un financement jusqu'à 1 milliard $.

Outre le financement d'ETS, Xcelerate a accepté de fournir jusqu'à 20 millions $ de financement pour le véhicule Olli.

Si vous souhaitez financer un Olli, rendez-vous sur notre site et demandez à être rappelé par notre équipe.

À propos de Local Motors

Local Motors est une société de mobilité terrestre, qui entend façonner l'avenir pour un monde meilleur. Fondée en 2007 et animée par la collaboration ouverte et la co-création, Local Motors a débuté la fabrication de véhicules à faible volume dotés de conceptions open source en utilisant plusieurs micro-usines. Depuis sa création, Local Motors a lancé le premier véhicule co-créé au monde, la première automobile imprimée en 3D au monde, et le premier véhicule électrique autonome et cognitif au monde, à savoir Olli. Local Motors considère qu'Olli constitue la réponse à une solution de transport durable et accessible à tous.

À propos d'Elite Parking Services

Elite Parking Services of America est spécialisée dans les services de gestion des parkings et des transports pour les municipalités, les marchés urbains de centre-ville, les aéroports et les hôpitaux aux États-Unis. L'équipe d'Elite Parking a mis au point le premier concept de parking basé dans le cloud, en développant une méthode automatisée permettant de gérer les employés, de réduire le coût opérationnel, et d'augmenter la productivité du personnel, le tout grâce à une application mobile basée sur le Web baptisée eTrac.

À propos de Xcelerate

Notre mission est l'avenir - Xcelerate est une société de location de transports durables basée à Frisco, au Texas, qui fournit un soutien de financement à quelques unes des organisations les plus avant-gardistes du pays. Axée sur l'avenir de la mobilité et sur les technologies de flottes autonomes, Xcelerate propose des solutions de financement et des outils de gestion des flottes à la fois aux sociétés du secteur public et du secteur privé, qui transforment leurs flottes en direction de véhicules à groupes motopropulseurs électriques.

