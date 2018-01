Powermat rejoint le Wireless Power Consortium pour porter le changement sans fil par induction au niveau supérieur







Powermat, le pionnier de la technologie du rechargement sans fil, a annoncé aujourd'hui qu'elle deviendra le nouveau membre du Wireless Power Consortium (WPC). Powermat apportera sa technologie et son expertise pour faire avancer les capacités de chargement sans fil par induction tout en assurant la rétrocompatibilité avec l'écosystème Qi existant.

« Nous sommes impatients que Powermat rejoigne le WPC et contribue aux progrès continus de la technologie et de l'expérience », a déclaré Menno Treffers, président du WPC. « Powermat était l'une des premières sociétés à reconnaître la valeur du rechargement sans fil. En rejoignant le WPC, elle renforce l'unité de l'écosystème de rechargement sans fil derrière la norme mondiale Qi, ce qui accélérera son adoption et rendra plus pratique pour les clients d'utiliser le rechargement sans fil partout où ils vont. Le WPC utilisera l'expertise de Powermat en matière d'innovation technologique pour soutenir davantage de cas d'utilisation incluant une puissance supérieure et une plus grande liberté. »

« Qi est devenu la norme de rechargement sans fil dominante sur le marché et la compatibilité de l'iPhone d'Apple récemment lancé illustre ce succès », a commenté Elad Dubzinski, PDG de Powermat. « Powermat partagera son innovation technologique pour libérer davantage le potentiel du chargement sans fil et accélèrera le développement de l'infrastructure de chargement sans fil, offrant un accès aux utilisateurs là où ils en ont besoin. »

Powermat rejoint plus de 360 entreprises qui prennent en charge la norme Qi, y compris les leaders du secteurs tels qu'Apple, Samsung, LG Electronics et Delphi, entre d'autres.

À propos de Powermat

Powermat est le pionnier et le leader de l'industrie du rechargement sans fil. La société fournit les plus grands réseaux de chargement sans fil au monde et est à l'avant-garde du développement des technologies de chargement par induction. Soutenus par nos partenaires leaders du secteur tels que Starbucks, Samsung, General Motors et Flex, nous pouvons profiter de la vie à 100 %.

À propos du Wireless Power Consortium

Créé en 2008, le Wireless Power Consortium est un groupe de développement de normes collaboratives et ouvertes comprenant plus de 360 entreprises membres basées dans près de 23 pays. Les membres du WPC comprennent Apple, ASUS, Belkin, Bosch, Canon, Dell, Google, Haier, HTC, Huawei, IKEA, LG, Motorola, mophie, Panasonic, Royal Philips, Samsung, Sony et Verizon Wireless. Ces entreprises -- partenaires d'écosystème et concurrents de toutes tailles, issus de toutes les parties de l'industrie et de partout dans le monde -- collaborent dans un but commun : concevoir et développer la norme la plus utile, la plus sûre et la plus efficace au monde pour l'énergie sans fil.

