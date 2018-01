Placements mondiaux Sun Life conclut l'acquisition des Fonds Excel et de Conseiller en placement Excel







L'acquisition permet à la Financière Sun Life de développer ses activités de gestion de patrimoine au Canada grâce à une gamme étendue de fonds de marchés émergents

TORONTO, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. annonce aujourd'hui la conclusion de l'acquisition des Fonds Excel et de Conseiller en placement Excel (collectivement appelés les «Fonds Excel»), des gestionnaires de placements qui se spécialisent dans les fonds des marchés émergents, le 2 janvier 2018. L'acquisition avait été précédemment annoncée le 7 septembre 2017.

«Placements mondiaux Sun Life a franchi une étape importante en accueillant officiellement les Fonds Excel au sein de la famille Sun Life. En élargissant sa gamme de fonds de marchés émergents et en ajoutant les fonds négociés en bourse des Fonds Excel, elle pourra offrir un plus grand choix d'options pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, a déclaré Rick Headrick, président de Placements mondiaux Sun Life. Nous avons commencé le processus d'intégration et visons une transition en douceur pour les clients et les conseillers de Placements mondiaux Sun Life et des Fonds Excel.»

Bhim D. Asdhir, l'ancien président et chef de la direction des Fonds Excel, se joindra à l'équipe de direction de Placements mondiaux Sun Life à titre de chef du développement des affaires, marchés émergents, un poste nouvellement créé. «Je suis ravi de me joindre à Placements mondiaux Sun Life et d'assumer ce nouveau rôle, a déclaré M. Asdhir. J'ai hâte de travailler avec les conseillers et les clients qui voient des occasions à saisir dans les marchés émergents. Nous continuerons à faire de grandes réalisations sous la bannière Placements mondiaux Sun Life.»

L'acquisition des Fonds Excel contribuera à l'accélération de la croissance de Placements mondiaux Sun Life et s'harmonise avec la stratégie de la Financière Sun Life qui vise le développement de ses activités en gestion de patrimoine au Canada.

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de 20 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et elle est membre du groupe Financière Sun Life. Pour de plus amples renseignements, visitez www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec nous sur Twitter @SLGI_Canada.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sunlife.com.



Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

À propos des Fonds Excel

Fondée en 1998, Fonds Excel est un gestionnaire de fonds de placement qui offre aux épargnants individuels des solutions de placement de base et spécialisées faisant l'objet d'une gestion active, notamment la plus importante gamme de fonds de marchés émergents au Canada. La relation stratégique qu'entretient Fonds Excel avec des sous-conseillers actifs qui sont présents sur le terrain et qui collaborent avec son équipe interne de gestionnaires ajoute au talent et à la portée de son équipe de gestion de portefeuille. L'équipe de Fonds Excel, qui tire parti d'un réseau mondial de plus de 700 gestionnaires de portefeuille et 200 analystes, connaît sur le bout des doigts les marchés dans lesquels elle investit. Pour en savoir plus, visitez le site www.fondsexcel.com.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

