Une résolution pour le Nouvel An? Le Canada est engagé dans la conciliation travail et vie personnelle







Alors que les Canadiens reviennent de vacances, une nouvelle étude révèle qu'ils feront cette année la moitié moins d'heures supplémentaires pour faire du rattrapage.

TORONTO, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Est-ce que faire du rattrapage après les vacances fait en sorte que celles-ci semblent plus éprouvantes que relaxantes? Vous n'êtes pas seul. Selon les résultats du plus récent sondage d'ADP Canada sur le sentiment des travailleurs, près des trois quarts (71 %) des travailleurs canadiens déclarent devoir effectuer une quantité importante de travail supplémentaire (11,4 heures en moyenne) avant et/ou après des vacances d'une semaine. La bonne nouvelle, c'est que les Canadiens effectuent cette année environ deux fois moins d'heures supplémentaires avant ou après leurs vacances comparativement à l'an dernier (21 heures). Cela signifie que bon nombre d'entre eux ne seront pas enchaînés à leur bureau après les vacances.

« Il peut être épuisant de se préparer à des vacances, tant sur le plan personnel que professionnel, a déclaré David Heather, vice-président des ressources humaines chez ADP Canada. C'est encourageant de constater que les gens travaillent moins d'heures supplémentaires pour se préparer aux vacances. Cette année, une tendance émergente se dessine : des entreprises adoptent des politiques de vacances plus flexibles. Beaucoup d'employeurs délaissent l'approche unique pour privilégier une approche plus personnalisée. Un petit nombre d'entre eux offrent même des vacances illimitées ou une grande latitude aux employés quant à la durée des congés. »

Bien qu'il s'agisse d'un changement positif, certains employeurs n'en font peut-être pas assez pour s'assurer que les employés prennent effectivement tous les jours de vacances auxquels ils ont droit. Les congés sont essentiels pour garder les employés heureux et motivés. Les employés fatigués sont moins motivés, moins productifs et moins déterminés, ce qui peut compromettre leur rendement ainsi que la culture des équipes.

L'enquête a montré que seulement un travailleur sur trois prend tous les jours de vacances auxquels il a droit chaque année. Aussi, plus du quart (28 %) des répondants ont indiqué prendre moins de la moitié des congés accordés. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de prendre leurs vacances : 37 % des hommes prennent tous leurs jours de vacances et 69 % en prennent plus de la moitié, comparativement aux femmes (respectivement 31 % et 55 %).

Autres faits saillants :

Les femmes sont légèrement plus susceptibles de dire qu'elles effectueront des heures supplémentaires pour se préparer aux vacances (74 % par rapport à 72 %), mais les hommes indiquent avoir besoin de plus de temps (12,6 heures par rapport à 10,5 heures).

Les travailleurs âgés de 35 à 44 ans sont ceux qui ont besoin du plus grand nombre d'heures avant et/ou après leurs vacances pour faire du rattrapage, soit en moyenne 13,75 heures supplémentaires.

Les travailleurs du Québec sont ceux qui effectuent le moins d'heures supplémentaires avant et/ou après leurs vacances, soit 10,48 heures comparativement à 12,97 heures pour les Canadiens de l'Ouest, en tête du classement.

Les Canadiens de l'Ouest et de l'Est sont les plus susceptibles de prendre tous leurs jours de vacances.

« Les employeurs ont l'obligation de veiller à ce que leurs employés puissent prendre des jours de vacances pour se détendre et faire le plein d'énergie, a ajouté M. Heather. Les entreprises peuvent créer une vision plus positive des vacances chez les employés en communiquant de façon proactive leur politique relative aux vacances, en incitant le personnel à prendre congé et en donnant l'exemple. Ceci est particulièrement important en ce moment où les employeurs cherchent à donner le ton à leurs employés et ainsi réussir en 2018. »

Un sondage auprès de 1000 Canadiens sur le marché du travail a été réalisé en ligne entre le 5 et le 11 décembre 2017

À propos d'ADP Canada

ADP Canada donne aux entreprises de toutes tailles les outils nécessaires pour aider leur personnel à réussir.

