BLG prévoit les 10 principaux risques juridiques en affaires pour 2018







Le rapport présente les enjeux auxquels les entreprises canadiennes sont susceptibles d'être confrontées au cours de l'année à venir

TORONTO, le 3 jan. 2018 /CNW/ - Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est heureux de publier son rapport annuel de leadership éclairé dans lequel il prévoit les 10 principaux risques juridiques en affaires pour 2018. Pour télécharger la publication, rendez-vous au www.blg.com/10Risques.

Dans ce rapport intitulé Les 10 principaux risques juridiques en affaires pour 2018, BLG présente les commentaires d'avocats du cabinet sur les nombreux défis juridiques auxquels les entreprises canadiennes sont susceptibles d'être confrontées au cours de l'année à venir. Ces enjeux touchent des domaines très variés : cybersécurité et protection des renseignements personnels, infrastructures, légalisation du cannabis, droits ancestraux et issus de traités, réforme fiscale, accords commerciaux et commerce transfrontalier, harcèlement sexuel, changements climatiques et actions collectives.

« Chez BLG, nous comprenons que nos clients ne font pas appel à nous seulement pour des services juridiques, a déclaré Sean Weir, associé directeur national et chef de la direction du cabinet. Ils souhaitent également obtenir des conseils d'affaires judicieux qui les aideront à réussir en dépit des difficultés rencontrées dans l'environnement en rapide évolution qui est le nôtre. Nous espérons que notre publication Les 10 principaux risques juridiques en affaires pour 2018 leur procurera un éclairage opportun sur certaines des questions complexes auxquelles feront face les organisations canadiennes, afin qu'ils puissent s'y préparer comme il se doit. »

Pour ne rien manquer en ce qui concerne ces risques juridiques et d'autres sujets connexes, abonnez-vous à la page @BLGLaw sur Twitter et suivez BLG sur LinkedIn.

À propos de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. (BLG) est un grand cabinet juridique canadien qui offre à ses clients des services complets et diverses solutions en droit des affaires, litige commercial et arbitrage ainsi que propriété intellectuelle. BLG est l'un des premiers cabinets juridiques en importance au pays; il compte plus de 700 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels dans 5 grandes villes du Canada. BLG répond aux besoins de ses clients, que ce soit en matière de litige, de financement ou d'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

Calgary | Montréal | Ottawa | Toronto | Vancouver

Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce | Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. est une société à responsabilité limitée de l'Ontario.

blg.com

SOURCE Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2018 à 08:01 et diffusé par :