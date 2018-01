Explore Cuisine forge un partenariat de vente exclusif canadien







Le chef de file mondial des marques de pâtes alimentaires d'origine végétale, sans gluten, s'associe à Star Marketing pour sa distribution au Canada

RED BANK, New Jersey, le 3 janvier 2018 /CNW/ - Explore Cuisine, le chef de file des pâtes alimentaires biologiques d'origine végétale, sans gluten, sur le marché, a conclu un accord exclusif de vente et de distribution avec Star Marketing. Travaillant déjà avec des marques connues au Canada et dans le monde entier, cet important distributeur de produits naturels et de spécialité permettra à Explore Cuisine d'élargir sa présence au sein des principales chaînes d'épiceries, des épiceries indépendantes, des pharmacies, des grandes surfaces, des grossistes, des services d'alimentation et des payer-et-emporter.

« Explore Cuisine a enregistré une croissance exceptionnelle sur le marché américain, grâce à des partenariats de distribution locaux, régionaux et nationaux, dont Kroger, Safeway, Albertsons, Whole Foods et Sprouts », a déclaré Erika Wasserman, vice-présidente du marketing chez Explore Cuisine. « À l'heure où les protéines végétales s'affirment comme l'une des principales tendances de l'alimentation pour 2018, Explore Cuisine est particulièrement bien placée pour élargir le marché des pâtes alternatives au Canada. »

Star Marketing est très respectée et occupe une position dominante dans l'industrie, en particulier dans la catégorie des produits naturels et de spécialité. Avec son équipe de plus de 20 spécialistes des ventes au détail, Star Marketing collabore avec son réseau de points de vente pour s'assurer que les produits sont commercialisés comme il se doit, que leur prix est adapté et qu'ils sont réapprovisionnés en temps opportun.

« Explore Cuisine est un ajout idéal au portefeuille Star Marketing à l'échelle nationale », a déclaré Kyle Leslie, vice-président des ventes et du marketing chez Star Marketing. « Dans une catégorie fourmillante comme celle des pâtes, il est tellement rafraîchissant de vendre un produit qui a tant de propriétés uniques et qui joue en même temps sur tous les avantages particuliers que recherchent les consommateurs : bio, non-OGM, riche en protéines, sans gluten et végétalien. Lorsque vous pouvez combiner tous ces grands attributs avec un produit qui a vraiment bon goût, vous êtes sur la bonne voie pour réussir. Explore Cuisine a connu un grand succès dans l'Ouest canadien, vue de la chaîne de supermarchés, et Star Marketing est maintenant enthousiaste à l'idée d'enregistrer le même succès dans l'Est du Canada, où résident les deux tiers de la population. Explore Cuisine sera une priorité majeure pour Star Marketing dans l'Est et nous ne pourrions pas être plus heureux d'avoir la marque sous notre égide. »

À propos d'Explore Cuisine

Explore Cuisine commercialise et distribue des aliments novateurs faits d'ingrédients bio végétaux de la plus haute qualité. Notre sélection de pâtes et de nouilles provenant du monde entier incorpore des haricots, des pois, des lentilles et du riz pour offrir aux consommateurs des repas nourrissants faciles et rapides à préparer, de couleurs naturelles et surtout délicieux. Nos marques de produits sont disponibles dans plus de 20 pays du monde entier et vendues chez les grands détaillants. Nous souscrivons au principe du commerce équitable et soutenons les agriculteurs et leurs communautés, deux engagements qui non seulement profitent à tous chemin faisant, mais qui nous amènent aussi à verser 2 % du produit de la vente à la Fondation Food to Thrive. Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.ExploreCuisine.com, qui est régulièrement mis à jour pour vous tenir informé des actualités de la marque et vous présenter des recettes délicieuses.

À propos de Star Marketing

Star Marketing est un important distributeur de produits naturels et de spécialité en travaillant de concert avec des marques connues au Canada et dans le monde entier. Desservant toutes les catégories de commerce au Canada -- grandes chaînes d'épicerie, épiceries indépendantes, clubs-entrepôts, pharmacies, grandes surfaces, grossistes, services alimentaires et payer-emporter --, nous mettons sous les projecteurs nos partenaires et leurs produits. Notre force est la collaboration ! C'est aussi un atout, caractérisé par un service complet et une approche transparente, que nous cultivons avec intégrité depuis plus de 40 ans. Star Marketing vous assure une relation professionnelle individualisée, fiabilité et une attention soutenue. Notre portefeuille ne compte qu'un nombre restreint de marques, ce qui signifie que nous accordons à toutes les marques l'attention et le service le plus élevés.

