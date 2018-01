Une filiale de Great-West Lifeco, The Canada Life Group (U.K.) Limited, complète l'acquisition de Retirement Advantage







TSX : GWO

La transaction consolide la présence de la Canada-Vie sur le marché des produits de revenu de retraite du Royaume-Uni

WINNIPEG, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale européenne, The Canada Life Group (U.K.) Limited, a complété l'acquisition annoncée précédemment du prestataire de services financiers Retirement Advantage. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

« Cette transaction accroît l'envergure et les capacités de la Canada-Vie sur le marché en expansion des produits de revenu de retraite du Royaume-Uni et consolide davantage la position de la Canada-Vie en tant qu'assureur de premier plan au Royaume-Uni », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco.

Il est prévu que la transaction contribuera au bénéfice, mais elle ne devrait pas avoir d'incidence significative sur les résultats financiers de Great-West Lifeco.

À propos de Retirement Advantage

Retirement Advantage est une entreprise bien établie dont les origines remontent à 1852. En 2015, l'entreprise a procédé à la refonte de sa marque et a commencé à exercer ses activités sous le nom Retirement Advantage après la fusion des divisions des produits de revenu de retraite et des prêts hypothécaires rechargeables (auparavant commercialisés sous les marques MGM Advantage et Stonehaven respectivement). Le but ainsi visé consistait à aider les personnes qui approchent de la retraite, qui l'entament ou qui l'ont déjà prise en leur proposant une gamme de produits simples, sûrs et flexibles destinés à répondre à leurs besoins. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.retirementadvantage.com.

À propos de la Canada-Vie au Royaume-Uni

Présente au Royaume-Uni depuis 1903, la Canada-Vie veille aux besoins de particuliers et de compagnies en matière de retraite, de placements et de protection. La Canada-Vie offre des produits de protection, d'assurance-vie, d'assurance maladies graves et d'assurance vie entière à l'intention de groupes et de particuliers. Elle propose aussi des services de planification du revenu de retraite, des rentes, des produits de retraite obligataires, des produits d'épargne et de placement, des placements obligataires, des services de planification des droits de succession et des placements hors de l'île de Grande-Bretagne. La compagnie est établie à Potters Bar, au Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.canadalife.co.uk.

À propos de Great-West Lifeco

Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,3 billion de dollars canadiens au 30 septembre 2017, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com.

