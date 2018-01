Airborne Wireless Network annonce la nomination de Kevin L. Spence en tant que directeur financier







SIMI VALLEY, Californie, 3 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Airborne Wireless Network (OTC QB : ABWN) se réjouit d'annoncer que le 28 décembre 2017, le conseil d'administration a nommé Kevin L. Spence directeur financier de la société, avec prise d'effet le 3 janvier 2018.

M. Spence a plus de 35 ans d'expérience en gestion d'entreprise et finance. Il est actuellement membre du conseil d'administration d'Armor Scientific Holdings, Inc., l'un des principaux fournisseurs de logiciel d'authentification à un facteur et multi-facteurs. Il était précédemment directeur financier de Remington Designs, LLC (DBA iCoffee by Remington), un concepteur, développeur et distributeur de torréfacteurs de café utilisant une technologie brevetée exclusive. M. Spence a encadré l'ensemble de la planification financière et stratégique et a joué un rôle déterminant en aidant Remington à « obtenir des linéaires » dans plus de 40 magasins de détail majeurs aux États-Unis et à augmenter son chiffre d'affaires de zéro à un montant cumulatif global de 25 millions USD dans ses trois premières années d'exploitation.

M. Spence est également actuellement consultant auprès d'Antarctica Capital Management, LLC (« Antarctica »), une firme mondiale d'investissement qui a son siège à New York, ainsi que des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde. Antarctica se spécialise dans les investissements dans l'infrastructure mondiale, l'immobilier et les services financiers. En tant que consultant auprès d'Antarctica pendant quatre ans, il a joué un rôle déterminant dans la création par Antartica de Citizens Parking, l'une des plus grandes entreprises de stationnement nationales avec plus de 1200 sites. M. Spence a fourni à Antarctica des fonctions de planification stratégique, de diligence raisonnable pré-acquisition, de comptabilité et de gestion de trésorerie.

M. Spence était vice-président exécutif et directeur financier de United States Filter Corporation (« USFilter« ), un chef de file mondial dans la fourniture de systèmes et de services de traitement de l'eau et d'assainissement industriels et commerciaux coté sur la bourse de New York. Durant son mandat, le chiffre d'affaires annuel de USFilter a grimpé d'environ 17 millions USD à près de 4,2 milliards USD, tandis que le nombre d'employés a augmenté de 200 à plus de 30 000 à l'échelle mondiale. M. Spence a encadré une série de plus de 250 acquisitions et dirigé des appels publics à l'épargne sur les marchés des actions et de la dette, levant plus de 500 millions USD d'actions et des dettes publiques totalisant environ 1,5 milliards USD. La société USFilter a été vendue à Vivendi SA en 1998 dans une transaction totalisant 6,2 milliards USD en espèces avec la prise en charge par l'acheteur de 2 milliards USD de dette.

Avant son succès chez USFilter, M. Spence était également partenaire d'audit auprès du cabinet comptable international de KMPG et était chargé de tous les aspects des services client en matière de comptabilité et d'audit, spécialisé dans des domaines allant de la fabrication aux services bancaires, à l'immobilier et au franchisage en Californie du Sud.

M. Spence est titulaire d'une licence de science en comptabilité de l'Université de Californie du Sud et est expert-comptable.

À propos d'Airborne Wireless Network

Airborne Wireless Network entend créer, en reliant en vol les avions commerciaux, un réseau sans fil aérien à haut débit et grande vitesse. Il est prévu que chaque avion participant au réseau agira comme répétiteur ou routeur aérien en envoyant et en recevant des signaux à haut débit d'un avion à l'autre, créant ainsi une autoroute de l'information numérique dans le ciel. L'objectif de la société est que le réseau devienne un canal Internet à haut débit et à grande vitesse améliorant la couverture et la connectivité. La société n'envisage pas de fournir une couverture pour abonnés privés aux utilisateurs finaux mais agira plutôt comme un opérateur de télécommunications en gros pour une clientèle ciblée telle que des prestataires de services Internet et des sociétés de téléphonies.

Actuellement, la connectivité est assurée dans le monde par des câbles sous-marins, des fibres terrestres et des satellites. La société considère que son autoroute numérique aérienne peut combler le vide dans la connectivité mondiale. Une fois le réseau développé et pleinement mis en oeuvre, ses applications potentielles sont très variées. Une fois développé, le réseau de la société devrait offrir aux régions rurales, aux pays insulaires, aux bateaux en mer et aux plateformes pétrolières une connectivité à grande vitesse et à faible coût, en plus d'une connectivité aux avions commerciaux et privés en vol.

Pour en savoir plus, consultez : www.airbornewirelessnetwork.com

Avis concernant les déclarations prospectives :

Ce communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, lesquelles se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de la direction et sont sujettes à des risques et des incertitudes significatifs. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou que des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels pourront varier sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et ces incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la disponibilité de capital ; les incertitudes inhérentes au développement de nouveaux produits ou technologies et à l'exploitation d'une société en phase de développement ; notre capacité à lever les fonds supplémentaires nécessaires à la poursuite de nos activités et de nos plans de développement de produits ; notre capacité à développer et commercialiser des produits basés sur notre plateforme de technologie ; la concurrence au sein de l'industrie dans laquelle nous exerçons nos activités ; les conditions générales de l'industrie ; les facteurs économiques en général ; l'impact de la réglementation de l'industrie ; les avancées technologiques ; les nouveaux produits et brevets obtenus par les concurrents ; les difficultés ou les retards de fabrication ; la dépendance vis à vis de l'efficacité des brevets de la société ; et son exposition à des litiges, y compris des litiges relatifs aux brevets et/ou aux mesures réglementaires.

