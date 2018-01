Kemin Industries acquiert une société canadienne







Un chef de file mondial du domaine des ingrédients crée une division au Canada afin de servir les industries de l'agriculture et des aliments pour animaux de compagnie

DES MOINES, Iowa, 3 janvier 2018 /CNW/ - Kemin Industries annonce aujourd'hui la création d'une division canadienne et tiendra une cérémonie d'inauguration le 18 janvier 2018, à son nouvel emplacement à Mont Saint-Hilaire, au Québec, Canada. Kemin a acquis les actifs de son distributeur de longue date Agri-Marketing Corp. Agri-Marketing a été fondée en 1973 à Mont Saint-Hilaire et a fourni des services exclusifs de distribution et de fabrication pour les produits Kemin au Canada.

"Avec ce nouvel emplacement au Canada, nous redoublons d'efforts pour mieux servir nos clients actuels et explorer de nouvelles possibilités pour nos produits et services afin d'améliorer la qualité de vie des personnes et des animaux au Canada", a déclaré Chris Nelson Ph. D., Président et CEO de Kemin. "Kemin continue de croître, et avoir une plus grande présence au Canada est une prochaine étape logique pour notre expansion mondiale."

Agri-Marketing distribue les produits Kemin depuis sa création il y a plus de 35 ans. Kemin s'attend à une transition sans heurts pour les clients, car les employés des ventes d'Agri-Marketing feront partie de l'équipe Kemin. Le nouveau site de Kemin se concentrera sur le marché de la nutrition et de la santé animale, ainsi que sur les industries de l'équarrissage et de l'alimentation pour animaux de compagnie. Kemin cherchera à développer ses activités en proposant un portfolio de produits élargi.

"Le partenariat de longue date avec Kemin est incontournable pour notre activité. Nous considérons nos clients comme notre priorité absolue et nous savons que Kemin maintiendra cette relation étroite avec eux tout au long de la transition », a déclaré Scott Ross, président d'Agri-Marketing.

Depuis le début de 2017, Kemin a continué d'accroître sa présence mondiale grâce à des acquisitions et à l'ajout de nouveaux emplacements. En mars, Kemin a acquis Algal Scientific, une société du Michigan spécialisée dans la technologie des bêta-glucanes utilisées comme alternative aux antibiotiques dans l'alimentation pour les animaux. En avril, Kemin a ouvert un bureau et une usine à Lipetsk, en Russie.

A propos de Kemin Industries

Kemin (www.kemin.com) se consacre à l'utilisation des sciences appliquées pour améliorer la qualité de la vie depuis plus d'un demi-siècle. En tant qu'entreprise globale touchant 3,8 milliards de personnes chaque jour avec ses produits, Kemin s'engage à améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité de l'alimentation humaine, de la nourriture pour animaux et des produits de santé, afin de nourrir une population croissante et être une ressource pour les autres dans le besoin.

Engagé dans l'alimentation et la sécurité alimentaire, Kemin maintient des installations de fabrication haut de gamme où plus de 500 ingrédients de spécialité sont fabriqués pour les industries de l'alimentation animale et humaine mondiales, ainsi que pour les marchés de la santé, de la nutrition et de la beauté. La société fournit des solutions et un choix de produits à ses clients dans plus de 120 pays.

Kemin compte plus de 2 500 employés dans le monde et opère dans 90 pays, notamment en Belgique, au Brésil, en Chine, en Inde, en Italie, en Russie, à Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

