PharmaMar signe un accord de licence pour la commercialisation et la distribution d'Aplidin® (plitidepsine) avec Megapharm en Israël

PharmaMar (MCE: PHM) a annoncé aujourd'hui un accord de licence avec Megapharm Ltd. pour la commercialisation et la distribution du médicament anticancéreux d'origine marine Aplidin® (plitidepsine) en Israël et dans le territoire appelé Autorité palestinienne.

Selon l'accord, Megapharm enregistrera Aplidin® au nom de PharmaMar et distribuera le composé dans ces deux régions. PharmaMar conservera les droits de production exclusifs et fournira le produit fini pour un usage clinique et commercial.

Aplidin® est le deuxième médicament anticancéreux le plus avancé de PharmaMar actuellement en développement pour le traitement du myélome multiple ainsi que du lymphome T angio-immunoblastique. La société a annoncé en mars 2016 que la plitidepsine avait montré des résultats positifs dans un essai clinique pivot de Phase III (ADMYRE) pour le myélome multiple[i].

Selon Luis Mora, directeur général de l'unité d'oncologie de PharmaMar : « Nous sommes sur le point de conclure notre première alliance stratégique avec Megapharm pour la commercialisation d'Aplidin® pour le myélome multiple en Israël et dans le territoire appelé Autorité palestinienne. Nous nous engageons à apporter un nouveau traitement de première classe aux patients qui en ont besoin. »

Miron Drucker, PDG de Megapharm, a affirmé : « L'accord entre PharmaMar et Megapharm constitue une avancée majeure pour les soins de santé dans notre territoire car Aplidin® possède un nouveau mécanisme d'action pour le traitement du myélome multiple. Nous espérons offrir l'accès aux traitements les plus novateurs à nos patients en Israël et dans le territoire appelé Autorité palestinienne. »

