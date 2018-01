MTY publie ses états financiers retraités pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 août 2017 - La société confirme qu'il n'y a aucun impact sur les flux de trésorerie et les opérations commerciales







MONTRÉAL, le 3 janv. 2018 /CNW Telbec/ - MTY Food Group Inc. («MTY» ou la «Société») (TSX: MTY) a annoncé aujourd'hui que, conformément au communiqué de presse daté du 22 novembre 2017, elle a publié ses états financiers consolidés intermédiaires résumés retraités (les «états financiers retraités») et le rapport de gestion retraité correspondant pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 août 2017 et 2016.

Le 22 novembre 2017, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait déterminé qu'un retraitement était nécessaire pour les montants présentés dans les états financiers déposés initialement relativement aux produits et aux dépenses liés aux cartes-cadeaux Kahala («Cartes-Cadeaux Kahala ou Cartes-Cadeaux») résultant de l'acquisition de Kahala Brands, qui a été clôturée en juillet 2016. Le retraitement n'a aucune incidence sur les flux de trésorerie passés, actuels et futurs de MTY et n'affecte en rien les activités de la Société; le retraitement est le résultat d'une comptabilisation erronée des droits abandonnés («Droits Abandonnés») sur les Cartes-Cadeaux Kahala assumées lors de l'acquisition.

La Société a déterminé que la méthode utilisée pour calculer la juste valeur de l'obligation liée aux cartes-cadeaux Kahala au moment de l'acquisition était inappropriée, ce qui a entraîné des inexactitudes des produits et dépenses associés à ces Cartes-Cadeaux. Lors du regroupement d'entreprises, la Société a évalué que la valeur comptable du passif assumé lié aux Cartes-Cadeaux correspondait approximativement à sa juste valeur et se fondait sur les statistiques historiques d'utilisation, et a continué de comptabiliser les produits liés aux Droits Abandonnés lorsque la probabilité d'utilisation future des Cartes-Cadeaux était faible. Le passif assumé lié aux Cartes-Cadeaux aurait dû tenir compte des Droits Abandonnés futurs estimatifs. Par conséquent, aucun produit lié aux Droits Abandonnés n'aurait dû être constaté sur les Cartes-Cadeaux existantes subséquemment à l'acquisition, sauf si des changements étaient survenus dans les modèles d'utilisation prévue. Bien que la valeur comptable du passif lié aux Cartes-Cadeaux utilisée dans la répartition du prix d'achat ne diffère pas de façon matérielle de sa juste valeur et ne nécessite pas de retraitement, les Droits Abandonnés enregistrés pour ces Cartes-Cadeaux et les dépenses connexes doivent être retraités.

Pour davantage d'information sur le retraitement des états financiers et du rapport de gestion, veuillez consulter le communiqué de presse émis le 22 novembre 2017.

L'information prospective

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des informations «prospectives» qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes futures et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et les réalisations exprimées ou implicites par ces informations prospectives. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces renseignements peuvent inclure des mots tels que «anticiper», «estimer», «pouvoir», «prévoir», «croire», «planifier», « devrait » ou des variantes de ces mots et expressions, ou par l'utilisation de mots ou d'expressions qui indiquent que certaines actions, certains événements ou résultats peuvent ou pourraient se produire ou être réalisés. En particulier, ce communiqué de presse contient des informations prospectives concernant: les états financiers retraités et le rapport de gestion correspondant; les montants et l'incidence du retraitement de ses états financiers retraités et du rapport de gestion correspondant; le calendrier prévu pour la publication de ses états financiers retraités et des rapports de gestion correspondants; la Société est d'avis que le retraitement n'aura aucune incidence sur les flux de trésorerie passés, actuels et futurs de la Société ou de ses activités commerciales. Cette information prospective reflète les attentes et les hypothèses actuelles concernant les événements futurs et la performance opérationnelle et ne porte que sur la date du présent communiqué. Ces hypothèses comprennent: la compréhension actuelle par la Société des raisons requises pour le retraitement, la nature et l'ampleur du retraitement et le travail comptable requis pour compléter le retraitement des états financiers et le rapport de gestion correspondant.

Une description des hypothèses supplémentaires utilisées pour élaborer ces énoncés prospectifs et une description des facteurs de risque additionnels qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de l'information prospective peuvent être trouvées dans les documents d'information sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com. Les lecteurs sont en outre avisés de ne pas se fier indûment à l'information prospective, car rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels ils sont fondés se réaliseront. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives pour refléter de nouveaux événements ou circonstances.

Au nom du conseil d'administration du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

_____________________________________

Stanley Ma, Président & Chef de la direction

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

