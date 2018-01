Stingray fait l'acquisition de Qello Concerts







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 jan. 2018) - Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) a annoncé plus tôt aujourd'hui son acquisition des actifs de la société new-yorkaise Qello Concerts. Plus important fournisseur de concerts et de documentaires musicaux sur demande par abonnement au monde, Qello Concerts compte des utilisateurs dans plus de 160 pays.

Décrite par le magazine Forbes comme « le Netflix des concerts et des documentaires musicaux* », Qello Concerts est actuellement accessible par l'intermédiaire d'Amazon Channels, Apple TV, Roku, Google TV et Samsung Smart TV, sur les appareils mobiles, en ligne à QelloConcerts.com et plus encore.

* MCINTYRE, Hugh. « This Company Is The Netflix Of Concert Films And Documentaries », Forbes, 2 août 2017.

Grâce à Qello Concerts, Stingray bénéficiera d'une grande expertise opérationnelle et rehaussera instantanément son statut de leader mondial en service video de streaming sur demande B2C, un domaine en pleine expansion.

Stingray est positionné stratégiquement pour accélérer la croissance de Qello Concerts en tirant parti de leurs ententes de distribution mondiales respectives avec les principaux exploitants de services par câble/satellite et les entreprises de télécommunication.

Cette transaction constitue la cinquième acquisition effectuée par Stingray au cours de l'exercice financier 2018, faisant suite aux acquisitions de Yokee Music Ltd. (mai 2017), C Music Entertainment Ltd. (mai 2017), SBA Music PTY Ltd. (juillet 2017) et Satellite Music Australia PTY Ltd. (juillet 2017).

Faits saillants de l'acquisition

Du contenu qui provient de toutes les plus importantes maisons de disques.

Un accès à de la diffusion en direct d'événements et par des tiers.

Des revenus provenant de la télévision à la carte et de l'abonnement récurrent à la vidéo sur demande.

Qello Concerts, en bref

Fondée en 2010 par Richard Johnson, Bob Frank et Brian Lisi.

Possède une grande expertise en distribution de services par contournement et en monétisation de contenus. Du contenu accessible à la télé, sur mobile et en ligne, qui transpose la scène à l'écran pour vous faire vivre les plus grands concerts comme si vous y étiez.

Le plus grand catalogue au monde de films de concert, de documentaires musicaux primés et d'événements musicaux en direct, de 1920 à aujourd'hui.

Un catalogue regroupant tous les styles musicaux les plus populaires : rock classique et progressif, blues, pop, country, métal, folk, rock, jazz, EDM, indie, musique chrétienne et gospel, chanson et plus encore.

Les plus grandes performances musicales jamais filmées d'artistes tels que Queen, Pink Floyd, Lady Gaga, Metallica, Nirvana, Tiesto, Paul McCartney, The Rolling Stones, The Doors, The Who, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Beyoncé, Jay-Z, Stevie Wonder, Celine Dion, Bob Marley, Green Day, Rush, Santana, Bon Jovi, Imagine Dragons, Dave Matthews Band, Billy Joel, Hall & Oates, Norah Jones, David Bowie, The Police, Eric Clapton et bien plus encore.

Une vaste collection de documentaires musicaux présentant l'histoire derrière la musique de Tom Petty, The Beatles, The Band, Tupac et plusieurs autres.

Citations

« L'acquisition de Qello Concerts confirme notre position de chef de file mondial des services de VSDA et marque une suite logique au lancement récent des chaînes Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Karaoke par des fournisseurs internationaux d'envergure tels qu'Amazon Channels et Comcast, a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. Cette entente constitue une façon supplémentaire de remplir notre mission : devenir la première destination des consommateurs du monde entier à la recherche de la meilleure musique sur toutes les plateformes et sur l'ensemble de leurs appareils numériques. »

« La mission de Qello Concerts a toujours été de préserver et de mettre en scène les plus célèbres performances et films, tout en offrant une expérience de qualité supérieure, soit exactement ce que les amateurs de musique recherchent dans le divertissement, a déclaré Richard Johnson, président et cofondateur de Qello Concerts. Nous n'aurions pu choisir un meilleur nouveau foyer que Stingray pour Qello Concerts. Notre passion pour la musique, associée à notre engagement à offrir l'ultime expérience utilisateur, s'inscrit parfaitement dans la mission de Stingray. Alors que Stingray et Qello vont de l'avant en unissant leurs forces, nous avons bien hâte d'accélérer notre croissance et de tirer parti d'innombrables nouvelles occasions qui s'offriront à nous. »

Téléchargez des images de presse : https://brandfolder.com/latest-news/stingray-acquires-qello-concerts

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux multiplateformes et des expériences numériques s'adressant aux câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs de télécommunications mobiles et plus encore. Stingray propose notamment des chaînes télé offertes en format linéaire et sur demande, des chaînes télé en format 4K ultra-HD, des produits de karaoké, des services d'affichage numérique, des solutions musicales pour environnements commerciaux, des applications mobiles et plus encore. S'adressant aux particuliers comme aux entreprises, Stingray offre ses services à environ 400 millions d'abonnés dans 156 pays et ses applications mobiles ont été téléchargées à plus de 90 millions de reprises. Le siège social de Stingray est situé à Montréal, au Canada. L'entreprise compte présentement plus de 350 employés dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué peut contenir de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pouvoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d'autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu'à l'utilisation du conditionnel, y compris les mentions d'hypothèses. Toutefois, il est à noter que l'information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L'information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray datée du 8 juin 2017, que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l'information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s'attend se réaliseront ou que, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les incidences ou les effets prévus sur l'entreprise, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l'information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s'engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l'exige.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2018 à 07:03 et diffusé par :