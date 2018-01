Clementia annonce qu'elle présentera à la «J.P. Morgan 36th Annual Healthcare Conference» (la 36e conférence annuelle sur les soins de santé J.P. Morgan)







MONTRÉAL, 03 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clementia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:CMTA), une société biopharmaceutique au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les personnes atteintes de troubles osseux ultra-rares et d'autres maladies, a annoncé aujourd'hui que Clarissa Desjardins, Ph.D., directrice générale et fondatrice de Clementia, fera une présentation à la J.P. Morgan 36th Annual Healthcare Conference (la 36e conférence annuelle sur les soins de santé J.P. Morgan) le mercredi 10 janvier, à 17 h (heure du Pacifique) à l'hôtel Westin St. Francis de San Francisco.



La webdiffusion de la présentation sera disponible dans la section Investisseurs du site web de la société au www.clementiapharma.com. La version archivée de la webdiffusion sera disponible pour une période de 30 jours suivant la présentation.

À propos de Clementia Pharmaceuticals Inc.

Clementia est une société biopharmaceutique au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les personnes atteintes de troubles osseux ultra-rares et d'autres maladies aux forts besoins médicaux. Le candidat principal de la société, le palovarotene, est un agoniste du RAR? novateur faisant actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 3 MOVE pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). D'autres essais cliniques sont prévus pour les ostéochondromes multiples (OM, aussi appelés exostoses héréditaires multiples) et d'autres maladies. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site web www.clementiapharma.com.

Personnes-ressources pour investisseurs et médias :

Joseph Walewicz

Clementia Pharmaceuticals Inc.

+1-514-940-1080

Chelcie Lister

THRUST Investor Relations

+1-910-777-3049

Communiqué envoyé le 3 janvier 2018 à 06:33 et diffusé par :