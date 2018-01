Bachmann & Welser Capital, un fournisseur de lettres de crédit stand-by, de financement global et de financement du commerce international, lance un programme de 320 millions USD à l'appui des entreprises en manque de liquidités dans le monde







Bachman & Welser Capital Ltd (« Bachmann & Welser »), un fournisseur mondial de financement du commerce international et d'instruments financiers, a annoncé l'établissement d'un fonds spécial en partenariat avec son fournisseur de capitaux offshore dans le but de soutenir les entreprises en manque de liquidités dans le monde.

« L'objectif de Bachmann & Welser est de rendre les aspirations de nos clients réalisables en continuant d'être un partenaire de financement fiable pour eux », a déclaré Ronald Carey, directeur financier de Bachmann & Welser. « Ce programme sera un grand soulagement pour de nombreux chefs d'entreprise qui sont incapables d'obtenir un financement traditionnel auprès des banques classiques. »

D'après M. Carey, les critères d'éligibilité de la société sont des plus simples, viser à compléter toutes les vérifications de diligence raisonnable dans un délai de 14 à 21 jours ouvrables selon l'emplacement du demandeur.

« L'objectif est de transformer ce programme en un fonds de plusieurs milliards de dollars dans des délais raisonnables pour aider nos clients », a ajouté Ronald Carey.

Edward Bachmann, co-fondateur et PDG de Bachmann & Welser, a déclaré quant à lui : « La réalisation de ce fonds est dans le droit fil de notre engagement qui est de fournir un financement et un soutien essentiels à nos clients, surtout à l'heure où de nombreuses entreprises continuent d'affronter les défis posés par la demande accrue pour une garantie et par la réticence générale des banques à accorder des prêts. »

Bachmann & Welser commenceront à accepter des demandes dès le 7 janvier 2018. Seules les demandes d'une valeur minimum de 10 millions USD seront considérées, les montants inférieurs étant potentiellement éligibles selon l'industrie, l'emplacement et l'expérience. Des conditions générales s'appliquent.

Pays éligibles : tous les pays sauf ceux visés par des sanctions de l'UE, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'ONU.

À PROPOS DE BACHMANN & WELSER

Bachmann & Welser Capital Ltd est une société de finance commerciale offrant un service personnalisé basée au Royaume-Uni qui possède 1,6 milliard USD d'actifs gérés (au 2 janvier 2018). La société, fondée par des banquiers d'investissement et des financiers expérimentés de la Ville de Londres, fournit des services de finance commerciale, des instruments financiers et des solutions de financement global à ses clients par le biais de ses sociétés affiliées/filiales mondiales.

