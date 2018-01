Green Cross présente sa nouvelle marque principale « GC »







L'entreprise dévoile la nouvelle apparence de sa marque mondiale

YONGIN, Corée du Sud, 3 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Green Cross Holdings Corporation (KRX : 005250), une société holding de Green Cross Corporation, une grande entreprise de produits biopharmaceutiques et d'activités liées à la santé, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle marque principale stratégique qui promeut le nom simplifié de « GC » en qualité d'actif mondial de l'entreprise. La marque est dotée d'une nouvelle identité visuelle, conçue pour devenir un symbole universellement reconnaissable.

La nouvelle marque permet une meilleure articulation autour de la mission que l'entreprise s'est fixé pour « contribuer à apporter une vie saine à toutes les personnes ».

« Nous souhaitons avant et plus que tout que l'évolution de notre entreprise soit connue du public. Nous estimons qu'il est temps pour notre marque d'incarner l'entreprise que nous sommes devenus, tout en préservant son héritage », a déclaré Il-Sup Huh, Ph D., président du conseil et PDG. « Cette transformation commence par une vision partagée de ce que nous sommes et de ce que nous représentons en tant qu'entreprise. Elle contribue aussi à exploiter toute la valeur de nos capacités à l'échelle mondiale. »

La nouvelle stratégie de marque principale GC consiste et se distingue essentiellement par le symbole qui représente une croix illustrée dans des couleurs vives non conventionnelles, dans des nuances de vert et rouge. Cela reflète la mission prometteuse et tournée vers l'avenir de GC.

Le nom GC apparaîtra désormais dans la gamme de la marque d'entreprise des sociétés affiliées et en tant que plus grande unité d'exploitation de l'entreprise, Green Cross Corporation met son logo à jour en tant que GC Pharma.

L'identité de la marque en pleine évolution va être déployée dans tous les produits et toutes les communications de GC tout au long de l'année. Green Cross Holdings Corporation reste le nom juridique et déposé de l'entreprise.

À propos de GC

Par le biais de ses sociétés affiliées, GC fournit des solutions complètes en matière de soins de santé qui répondent aux besoins toujours changeants de la santé humaine. Fondée en 1967, GC est basée à Yongin, en Corée du Sud. L'entreprise est la société mère de GC Pharma (Green Cross Corporation) (KRX : 006280), le plus grand fabricant de traitements à base de protéines d'Asie.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui expriment les croyances et les attentes actuelles de la direction de GC. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont faits et la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/623798/Green_Cross_New_Master_Brand.jpg

