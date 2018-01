4NEW Limited : pièce KWATT - Électricité en jetons







2017 a été une année de records, avec un parcours en dents de scie absolument remarquable, pour les crypto-monnaies, qui se sont valorisées par plus de 2 000 %. Avec tout le battage médiatique et l'attention mondiale que Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont suscités, 2017 a vu l'introduction en bourse de pièces convertissant en jetons à peu près tout ce qui est imaginable. Toutefois, dans cette culture basée sur des jetons, ce que personne n'a semblé remarquer, c'est que les pics dans la valeur des crypto-monnaies se sont accompagnés de pics dans le prix des transactions liées à l'énergie.

En date du 30 septembre 2017, 1 transaction bitcoin pouvait alimenter en électricité 7,5 foyers aux États-Unis pendant une journée.

Au 31 décembre 2017, 1 transaction bitcoin pouvait alimenter 10,5 foyers.

Cette tendance devrait être considérée comme alarmante et nous devrions tous nous en inquiéter. En outre, avec une vague d'introductions en bourse de pièces prévue pour cette année, toutes ayant l'intention de profiter du battage médiatique et de la frénésie entourant notre communauté, la consommation d'électricité correspondant au traitement de toutes ces transactions devrait augmenter de façon exponentielle.

Un système de validation par preuve de travail (en anglais proof-of-work ou PoW) désigne une mesure économique et sécuritaire permettant de dissuader, sur un réseau informatique, des attaques par déni de service et autres abus de service, tels que le spam, en requérant de la puissance de calcul et de traitement par ordinateur au demandeur de service.

Au contraire, une preuve de participation (en anglais proof-of-stake ou PoS) spécifie qu'une personne peut miner ou valider des blocs supplémentaires dans la chaîne de blocs, en fonction du nombre de pièces que la personne possède. Cela signifie que plus une personne possède de bitcoins ou d'autres crypto-monnaies, plus ses capacités de minage sont importantes.

Tandis que nous avons tous hâte de voir les preuves de participation évoluer, la monnaie cryptographique la plus recherchée demeure, néanmoins, la monnaie bitcoin, qui a fait ses preuves en tant que monnaie révolutionnaire et qui continue de fonctionner dans un contexte basé sur les preuves de travail. C'est pourquoi, dans un avenir prévisible, le réseau consommera de l'électricité avec voracité.

Cette situation rappelle fortement le vif débat qui oppose notre dépendance à la consommation de combustibles fossiles à notre passage à la consommation d'énergies renouvelables, en tant que civilisation. Ce débat fait maintenant rage depuis plus de vingt ans, et notre dépendance envers les combustibles fossiles devrait se poursuivre dans un avenir prévisible, tout comme notre dépendance à l'égard de la preuve de travail.

Au lieu de laisser la crise imminente se matérialiser, une entreprise a pris des mesures pour s'attaquer à ce problème de front. 4NEW Limited, la société qui exploite une usine de traitement des déchets destinés à la production d'énergie, a lancé sa prévente à l'automne 2017. 4NEW a levé 30,5 millions USD auprès de fonds de capital-investissement lors d'un tour de table de financement traditionnel, somme suffisante pour satisfaire ses besoins internes en capitaux. Maintenant, avec le financement de l'usine sécurisé, 4NEW a alloué toute sa production d'électricité à sa crypto-monnaie, nommée KWATT. L'usine a une capacité de production de 300 millions de kilowatts par an. Avec une émission totale de 300 millions de pièces, chaque pièce KWATT sera donc soutenue par 1 kilowatt d'électricité.

Cette électricité servira à miner des bitcoins et autres crypto-monnaies. Ainsi, tandis que nos protocoles de réseaux de chaînes de blocs prendront du temps pour évoluer vers un réseau énergétique plus efficace, nous disposons d'un mécanisme durable par lequel les crypto-monnaies peuvent être échangées dans le respect de l'environnement et avec un impact nul sur le climat, contrairement à l'électricité générée à partir de combustibles fossiles.

En outre, c'est la première entreprise de génération d'électricité à dédier la totalité de l'énergie qu'elle produit à des réseaux de chaînes de blocs. Le pouvoir de décider comment répartir cette énergie aux destinations souhaitées réside dans une structure de vote à la disposition exclusive des détenteurs de pièces KWATT. Il va sans dire que 4NEW est parvenue à convertir en jetons l'électricité, la ressource la plus recherchée par notre civilisation, avec des applications non seulement au sein de la communauté des crypto-monnaies, mais aussi pour le grand public.

