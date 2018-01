L'avenir du téléviseur passe par la technologie ThinQ(MD) et le processeur ? (Alpha) de LG







Offrant déjà l'inégalé téléviseur OLED et l'impressionnant téléviseur SUPER UHD, LG révolutionne le génie derrière l'écran

TORONTO, le 2 janv. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) repoussera les limites du divertissement à la maison lors du CES 2018 en présentant la technologie d'intelligence artificielle (IA) ThinQMD et un processeur d'images avancé, dont seront dotés ses nouveaux téléviseurs OLED et SUPER UHD. La technologie ThinQ permet notamment d'exécuter des centaines de commandes vocales fondées sur la plateforme intelligente collaborative de LG ainsi que sur des services d'IA de tiers.

Les téléspectateurs peuvent parler directement dans la télécommande des téléviseurs LG à IA intégrée et ainsi profiter de toutes les fonctionnalités pratiques de la technologie d'assistance vocale avancée. Les téléviseurs ThinQ de LG peuvent également servir de systèmes de domotique centraux pour permettre à l'utilisateur de commander d'autres produits domestiques intelligents, comme des aspirateurs-robots, des climatiseurs, des purificateurs d'air, des systèmes d'éclairage intelligents, des haut-parleurs intelligents et de nombreux autres appareils connectables au téléviseur par Wi-Fi ou Bluetooth.

Les téléviseurs OLED de LG qui dominent le marché seront équipés du plus récent processeur ? (Alpha) 9 de l'entreprise. Les téléspectateurs seront éblouis par les améliorations apportées à la qualité d'image de ces téléviseurs, déjà perçue par plusieurs comme la meilleure sur le marché. Les téléviseurs SUPER UHD avec écran Nano CellMC intégreront également la technologie de rétroéclairage à gradation locale à gamme complète (FALD) qui produit des noirs plus profonds, des couleurs plus intenses ainsi que des détails dégradés dans les zones ombragées pour présenter des images ultraréalistes.

Un mode de vie moderne propulsé par l'intelligence artificielle

La technologie ThinQ, dont seront dotés les plus récents modèles de téléviseurs intelligents de LG, notamment les modèles OLED et SUPER UHD, améliorera grandement l'expérience interactive des téléspectateurs en prenant en charge le traitement du langage naturel (TLN). Cette fonctionnalité permettra non seulement aux téléspectateurs d'employer des commandes vocales intelligentes, mais aussi de profiter d'une connectivité fondée sur la technologie d'apprentissage profond de LG, DeepThinQ. Le processus de configuration considérablement simplifié garantira également une connexion aisée et rapide aux consoles de jeu et aux barres de son externes. Les utilisateurs pourront rechercher des images, des vidéos ou des renseignements particuliers en prononçant une commande vocale devant la télécommande du téléviseur, comme « montre-moi tous les films mettant en vedette cet acteur » ou « montre-moi des vidéos de yoga ».

Les téléviseurs LG dotés de la technologie d'IA ThinQ prennent en charge les services de guide électronique de programme (EPG) pour présenter des renseignements en temps réel ou passer automatiquement à un canal offrant le contenu demandé. Les téléspectateurs pourront notamment demander au téléviseur de « chercher la bande sonore d'un film » ou d'« éteindre le téléviseur à la fin d'une émission » sans avoir à répéter le nom de l'émission ni à indiquer une heure de fin précise. Les utilisateurs de certains pays pourront également utiliser l'Assistant Google pour commander leurs dispositifs domestiques intelligents, comme l'éclairage, ou activer des services de tiers.

Une qualité d'image quasi parfaite

Le plus récent processeur intelligent ? (Alpha) 9 de LG produit des images ultraréalistes aux couleurs incroyablement riches, infiniment nettes et profondes. L'une des composantes fondamentales novatrices de la technologie ? (Alpha) 9 est le processus à quatre étapes de réduction du bruit, qui compte deux fois plus d'étapes que les processus habituels. Cet algorithme réduit le bruit avec une plus grande précision, améliore la clarté des images déformées et produit un meilleur rendu des dégradés progressifs.

Grâce aux fonctionnalités de reproduction avancées, le processus offre aussi un meilleur rendement sur le plan des couleurs, affichant des tons quasi identiques à ceux du contenu original. L'algorithme de correction des couleurs amélioré génère un spectre chromatique sept fois plus étendu qu'auparavant, permettant de produire des couleurs plus naturelles. La technologie ? (Alpha) 9 prend en charge une fréquence de rafraîchissement élevée afin d'afficher des images plus fluides et plus nettes à une fréquence de 120 images par seconde. Le résultat? Un meilleur rendu du contenu à action rapide, comme les émissions de sport et les films d'action. Les téléspectateurs qui se procureront un téléviseur OLED de LG en 2018 pourront donc profiter de ce nouveau processeur d'images dont la qualité de projection optimale garantit une expérience de visionnement véritablement spectaculaire.

Écran Nano Cell, rétroéclairage FALD et technologie ? (Alpha) 7 révolutionnaires

En 2017, LG a déployé des efforts considérables en vue d'atteindre son ambitieux objectif visant à offrir la meilleure qualité d'image LCD qui soit grâce à ses téléviseurs SUPER UHD avec écran Nano Cell. Doté d'un écran Nano Cell, de la technologie de rétroéclairage FALD et du processeur ? (Alpha) 7, le téléviseur SUPER UHD 2018 de LG offre une foule d'avantages technologiques, y compris des noirs plus profonds, un rendu d'image supérieur, des détails améliorés dans les zones ombragées et une représentation précise des couleurs à de vastes angles de visionnement.

Le téléviseur SUPER UHD 2018 doté de la technologie FALD offre des zones de rétroéclairage plus denses partout dans l'écran, contrairement à l'éclairage périphérique qui consiste à disposer un système de rétroéclairage sur les bords de l'écran, derrière le panneau du téléviseur. La technologie de LG améliore les niveaux de noir et les dimensions de l'image en contrôlant de façon indépendante les zones à DEL, accentuant les détails dans les zones ombragées et réduisant la perte de lumière pour offrir un meilleur contraste et une superbe qualité d'image.

La meilleure expérience cinématique 4K HDR qui soit

Les téléviseurs OLED et SUPER UHD 2018 de LG offrent la technologie Cinéma 4K HDR qui apporte une véritable expérience cinématographique à la maison, quel que soit le format choisi. Les téléviseurs OLED et SUPER UHD 2018 de LG prennent en charge la technologie HDR avancée de Technicolor, de même que la plupart des principaux formats HDR, comme nous y a habitués l'entreprise - de la technologie haut de gamme Dolby VisionMC à HDR10 en passant par HLG (Hybrid Log-Gamma). Les téléviseurs OLED et SUPER UHD 2018 de LG traitent les images HDR de façon dynamique, une par une, au moyen de l'algorithme de LG, la représentation de tonalités dynamique améliorée. Les téléviseurs OLED 2018 comme les téléviseurs SUPER UHD 2018 sont dotés de la technologie d'objet sonore ambiophonique Dolby Atmos pour offrir la meilleure expérience audiovisuelle qui soit.

« LG cherche constamment à innover dans le domaine du divertissement pour la maison; la technologie LG ThinQ et le processeur ? (Alpha) 9 offriront une expérience de visionnement télévisuel inégalée dans l'industrie, confie Brian Kwon, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. L'objectif de LG consiste à améliorer le mode de vie et le confort des utilisateurs, et les téléviseurs que nous offrirons en 2018 en sont la preuve. »

Les visiteurs du CES pourront faire l'essai des téléviseurs avant-gardistes de LG au kiosque 11100 du hall central du Las Vegas Convention Center.

À propos de LG Electronics inc.

LG Electronics inc. (KSE : 066570.KS) est un chef de file mondial et un innovateur technologique dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les électroménagers, et emploie 75 000 personnes dans 118 emplacements du monde entier. Forte de ses ventes mondiales de 47,9 milliards USD en 2016 (55,4 billions KRW), LG est composée de 4 unités opérationnelles (électroménagers et solutions de qualité de l'air, communications mobiles, divertissement pour la maison et composants de véhicules) et est l'un des principaux producteurs mondiaux de téléviseurs, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de laveuses et de réfrigérateurs. LG Electronics est lauréate du prix Partenaire de l'année ENERGY STAR 2016. Pour de plus amples renseignements sur LG Electronics, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 2 janvier 2018 à 20:23 et diffusé par :