Aursen lance le chargeur sans fil innovant « Lion »

SHENZHEN, Chine, 3 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Aursen est heureuse d'annoncer le lancement de son chargeur innovant pour ordinateur portable et Apple, appelé « Aursen Lion Wireless Charger », qui utilise une coque novatrice en alliage d'aluminium. Ce chargeur est adapté aux modèles Note8, S8+, S8, Note5, S7 edge, S7, S6 edge plus, S6 edge de Samsung, ainsi qu'aux iPhone8 / iPhone 8plus / iPhone X. Aursen s'attache particulièrement à la conception et la fabrication de la gamme complète de produits primés et étonnants, qui vont du boîtier de téléphone aux batteries externes, en passant par les claviers et les accessoires électriques 3C, pour ne citer que ceux-là.

« Les ingénieurs d'Aursen qui sont venus de chez Huawei ont conçu le modèle 'Lion' d'Aursen en utilisant la technologie ergonomique la plus populaire et les matériaux ABS et PC de protection contre les courts-circuits les plus avancés, afin de garantir la sécurité de l'utilisateur et de son précieux ordinateur. Le chargeur dispose en outre d'un filtre de protection contre les surtensions et les surcharges », a déclaré Frank Ma, fondateur et PDG d'Aursen. « Qui plus est, chaque modèle Lion est testé par une machine à haute température qui fonctionne à pleine charge. La sécurité avant tout est toujours la priorité absolue aux yeux de chaque membre de l'équipe d'Aursen ».

« La conception à double bobine permet de charger le téléphone tout en regardant un film, en le plaçant à la fois horizontalement et verticalement », a déclaré M. Horde, le concepteur de Lion. « Pour que le modèle Lion soit conforme à toutes les normes exigeantes OVP, OCP, SCP d'Aursen, j'ai testé des milliers de composants venant de centaines de meilleures entreprises au monde, et en fin de compte j'ai sélectionné un composant de précision de voltage de sortie élevé. Grâce à ce composant, le 'Lion' est rentable, d'une qualité fiable et absolument unique sur le marché ». Aursen a confiance dans son produit et assure désormais une garantie de 12 mois sur tous ses produits Lion. Le PDG d'Aursen affirme également que son entreprise indemnisera à hauteur de dix fois les dommages que son produit Lion a pu causer à ses clients.

Selon une enquête réalisée en Allemagne, France, Italie, au Royaume-Uni et en Espagne auprès d'Aursen, les clients considèrent la sécurité comme une priorité absolue avant d'acheter un chargeur sans fil. Avec ses caractéristiques étendues qui garantissent la sécurité, le modèle Lion d'Aursen n'a pas son pareil pour répondre aux besoins de l'importante clientèle en Europe. Pour obtenir de plus amples informations sur Lion, veuillez visiter : https://www.aursen.com/

À propos d'Aursen :

Aursen est une entreprise de premier plan dans le secteur des accessoires pour mobiles et PC. Elle a été créée en 2012 par Frank Ma qui croit fermement que tout utilisateur de dispositifs mobiles devrait avoir accès à des accessoires sûrs et qui s'attache à faire de ce concept une réalité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/622887/Aursen_charger.jpg

