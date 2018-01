Jeune Québécoise championne d'échecs du Canada

Maili-Jade Ouellet de Saint-Lambert (QC) commencera l'année 2018 à titre de Championne d'échecs du Canada. À 15 ans, elle devient la plus jeune championne canadienne d'échecs de l'histoire et la 3e québécoise à s'accaparer du titre depuis son...

Les Émirats arabes unis ont captivé le monde cette veille du Nouvel An avec un spectacle éblouissant inaugurant l'année 2018. 'Light Up 2018' d'Emaar au centre-ville de Dubaï a attiré plus d'un million de visiteurs du monde entier et atteint plus de...