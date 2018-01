Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce le dépôt d'une demande de brevet provisoire détaillé et des demandes d'enregistrement de marques complémentaires au Royaume-Uni et dans l'Union européenne







VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 2 janvier 2018 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQB : LDSYF), (XETR : LD6) (« LDS » ou la « société ») annonce avoir déposé au Royaume-Uni et dans l'Union européenne une demande de brevet provisoire détaillé pour la technologie CannaStripsTM et deux autres demandes pour la protection de la marque CannaStrips, complétant ainsi sa demande de marque de commerce canadienne actuellement en cours.

La nouvelle demande de brevet provisoire, déposée par M. Sanderson (Ph.D.), scientifique en chef de la société et concédant de licence de la technologie CannaStripsTM, fait valoir les capacités additionnelles étendues qui ont été ajoutées à l'actuelle formule CannaStripsTM, laquelle sera mise en oeuvre dans la gamme de produits CannaStripsTM 2018. Les nouvelles demandes d'enregistrement de marques visent à protéger la marque de bandelettes orales CannaStripsTM, par anticipation, dans les pays et territoires où la société pourrait avoir des projets de distribution à l'avenir. Le dépôt de marques de commerce canadiennes remonte à avril 2017, dans le cadre des plans de pré-développement structurel en vue d'un éventuel partenariat ou collaboration en matière de licences et de distribution de produits concernant la technologie CannaStripsTM au Canada. La société a déjà manifesté à un certain nombre de producteurs canadiens autorisés son intérêt à collaborer à des essais cliniques au Canada. Si la société conclut avec un producteur canadien autorisé une entente de parrainage d'essais cliniques au Canada et que, par la suite, ces essais aboutissent à l'approbation par Santé Canada de la technologie CannaStripsTM en vue de son utilisation au Canada, la société s'attachera à conclure un accord de licence pour introduire CannaStripsTM sur le marché canadien. Le chef de la direction de LDS, Brad Eckenweiler, a commenté : « Nous sommes persuadés que le système d'administration CannaStripsTM est si unique qu'à l'issue des essais cliniques, menés par une organisation de santé reconnue pour démontrer l'efficacité revendiquée, la technologie devrait être au sommet de la liste des solutions d'administration préférées dans le monde entier. »

La société poursuivra ses efforts de collaboration relativement aux essais cliniques afin que les essais cliniques puissent être achevés dans le courant du premier trimestre 2018.

Report des jalons financiers voulus par les conventions d'entiercement

De plus, le 28 décembre 2017, le conseil d'administration de la société a décidé de repousser le délai fixé pour la réalisation de certains jalons financiers établis dans les conventions d'entiercement conclues avec les anciens actionnaires de Canna Delivery Systems Inc. (« Canna »). Aux termes des modalités des conventions d'entiercement, un total de 7 800 000 actions ordinaires émises aux anciens actionnaires de Canna (les « actions sous conditions de rendement ») étaient entiercées, sous réserve de la réalisation de certains jalons financiers au 31 décembre 2017 (telles que modifiées le 6 novembre 2017). La société a convenu de prolonger jusqu'au 30 juin 2018 la date limite de réalisation des jalons financiers. À la date du présent communiqué de presse, un total de 2 100 000 actions sous condition de rendement, dont 840 000 sont détenues par le chef de la direction de la société, Brad Eckenweiler, restent entiercées.

















Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à sa suffisance et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que toutes les déclarations prospectives sont foncièrement incertaines et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice (DoJ) de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives.

