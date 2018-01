Suncor Énergie nomme un nouveau membre au Conseil d'administration







CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 2 jan. 2018) - Michael Wilson, président du Conseil d'administration de Suncor, est heureux d'annoncer la nomination de Dennis Houston au Conseil d'administration de la Société. La nomination de M. Houston a pris effet le 1er janvier 2018.

« J'ai le plaisir d'accueillir Dennis Houston au Conseil d'administration de Suncor, a déclaré M. Wilson. Il se joint à nous avec une vaste expérience dans le secteur Aval de l'industrie pétrolière et gazière, y compris l'optimisation des raffineries, les échanges commerciaux du brut et le transport par pipeline et maritime. Aux côtés des autres membres du Conseil, je suis persuadé qu'il saura apporter de la valeur aux actionnaires de Suncor en défendant leurs intérêts. »

Au cours de sa carrière, M. Houston a passé près de 36 ans à ExxonMobil Corporation, de 1974 à 2010. Lorsqu'il a pris sa retraite en 2010, il occupait les fonctions de vice-président directeur, Raffinage et approvisionnement, où il a contribué à établir et créer une entreprise de transport et d'approvisionnement mondiale pour ExxonMobil. Il a également supervisé l'optimisation de plus de 35 raffineries, l'achat et la vente de brut et de marchandises de cargaison, ainsi que la distribution, les activités liées aux pipelines et le transport maritime. Avant cela, M. Houston a occupé divers postes de responsabilités croissantes, notamment dans le cadre d'une affectation à l'étranger comportant des responsabilités liées à l'exploitation, aux échanges commerciaux et au marketing à Singapour, en Chine, et sur le sous-continent indien, entre autres.

Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en génie chimique de l'Université de l'Illinois.

Pour la biographie complète de M. Houston et de plus amples renseignements sur le Conseil d'administration de Suncor, voir suncor.com.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @SuncorEnergy ou allez à ensemble.suncor.com

