Déclaration - Nomination d'Ivan Zinger au poste d'enquêteur correctionnel du Canada

OTTAWA, le 2 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante :

« Je suis heureux que M. Ivan Zinger ait été nommé au poste d'enquêteur correctionnel du Canada. Ayant occupé le poste d'enquêteur correctionnel par intérim au cours de la dernière année et ayant auparavant oeuvré à titre de directeur exécutif et avocat général pour le Bureau de l'enquêteur correctionnel, M. Zinger possède de nombreuses années d'expérience et a démontré son grand dévouement par rapport aux nombreux défis, exigences et attentes liés à ce rôle. Il me tarde de continuer à travailler avec lui ainsi qu'avec le Bureau afin de respecter l'engagement du gouvernement à veiller à ce que le système correctionnel fédéral du Canada demeure sécuritaire, juste, humain et efficace. »

La durée de cette nomination est de cinq ans et entre en vigueur le 1er janvier 2018. Le gouvernement est résolu à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts, transparents et fondés sur le mérite afin d'encourager la population à garder confiance en la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada, veuillez consulter le site suivant : http://www.oci-bec.gc.ca/index-fra.aspx.

Biographie de M. Ivan Zinger

M. Ivan Zinger a obtenu un diplôme en common law de l'Université d'Ottawa en 1992 et il a réalisé son stage comme adjoint judiciaire à la Cour fédérale du Canada. En 1999, il a obtenu un doctorat de l'Université Carleton (Ottawa) en psychologie du comportement criminel. Il est professeur auxiliaire au département de droit de l'Université Carleton.

M. Zinger est entré à la fonction publique du Canada en 1996, et depuis, il a occupé divers postes supérieurs en gestion, en politiques et en recherches dans des ministères et des organismes fédéraux de sécurité publique. En 2004, il a commencé à travailler au Bureau de l'enquêteur correctionnel (ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale), son employeur actuel, et en 2009, il est devenu directeur exécutif et avocat général. Le 1er janvier 2017, il a été nommé enquêteur correctionnel du Canada en vertu de l'article 161 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Au fil des ans, M. Zinger a acquis une expertise des droits de la personne et du droit carcéral à l'échelle nationale et internationale. Il a publié des articles académiques d'importance sur divers sujets, notamment la surveillance des autorités correctionnelles, l'éthique, les délinquants dangereux, le traitement correctionnel, le diagnostic de la psychopathie, la mise en liberté sous condition, l'isolement en milieu carcéral, et l'impact sur les services correctionnels de politiques sévères en matière du maintien de l'ordre.

M. Zinger est le récipiendaire du Prix de partenariat 2014 de l'Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX) pour avoir « contribué à rehausser la sécurité des collectivités en établissant des partenariats solides et efficaces partout au pays et à l'étranger et en contribuant à la mise en place de pratiques correctionnelles plus efficaces au Canada ». Ce prix prestigieux est l'un des six prix présentés chaque année par l'APEX.

