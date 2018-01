Hydropothecary annonce le devancement de l'échéance des bons de souscription







GATINEAU, QC--(Marketwired - 2 janvier 2018) - La société Hydropothecary (« THCX » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE: THCX) a annoncé aujourd'hui qu'elle a choisi d'exercer son droit en vertu de l'acte de fiducie (l'« acte de fiducie ») visant les bons de souscription d'actions ordinaires de la Société émis le 18 juillet 2017 (les « bons de souscription ») afin de devancer l'échéance de ces derniers. Aux termes de l'acte de fiducie, la Société peut devancer l'échéance des bons de souscription si, à tout moment après le 19 novembre 2017, le cours de clôture des actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») à la Bourse de croissance TSX (« TSX-V ») est égal ou supérieur à 3,00 $ pour une période d'au moins 15 jours de bourse consécutifs. À la fermeture des marchés le 27 décembre 2017, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX-V avait dépassé 3,00 $ pendant 15 jours de bourse consécutifs.

Dès aujourd'hui, l'échéance des bons de souscription est devancée du 18 juillet 2019 au 1er février 2018. Le présent communiqué constitue un avis aux porteurs de bons de souscription les informant de la nouvelle date d'expiration. À compter de 16 h (heure de Toronto) le 1er février 2018, aucun bon de souscription ne peut être exercé, et tous les bons de souscription non exercés seront nuls et non avenus. Les titulaires de bons de souscription qui veulent exercer leurs bons de souscription doivent donner suffisamment de temps pour livrer ces derniers à l'agent chargé des bons de souscription ainsi que les fonds correspondant à leur prix d'exercice, et, s'ils détiennent leurs bons de souscription auprès d'un conseiller en placement, ils doivent consulter celui-ci et lui donner des instructions.

Au 29 décembre 2017, sur les 7 856 300 bons de souscription initialement émis, 6 475 125 n'avaient pas encore été exercés. Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société à un prix d'exercice de 2,00 $. Par conséquent, si tous les bons de souscription sont exercés, la Société engrangera un produit total de 12 950 250 $.

Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale naturellement cultivée et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de Hydropothecary en tant que marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. De plus, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, la Société s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

