Les Compagnies Loblaw Limitée souscrit à un régime d'achat d'actions automatique







BRAMPTON, ON, le 2 janv. 2018 /CNW/ - (TSX : L) - Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») a annoncé aujourd'hui qu'elle souscrivait à un régime d'achat d'actions automatique (« RAAA ») avec un courtier afin de faciliter le rachat des actions ordinaires de Loblaw (« actions ordinaires ») aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités précédemment annoncée.

Loblaw a annoncé auparavant qu'elle avait reçu l'autorisation de la Bourse de Toronto (« TSX ») d'acheter, pendant la période de 12 mois commençant le 28 avril 2017 et se terminant le 27 avril 2018, jusqu'à 21 016 472 actions ordinaires, représentant environ 10 % du fonds public d'actions, par l'intermédiaire de la TSX, de systèmes de négociation parallèles ou de toute autre méthode permise par la TSX ou en vertu de la loi applicable.

Selon le RAAA, le courtier de Loblaw peut acheter des actions ordinaires à des moments où Loblaw ne serait normalement pas active sur le marché en raison de règles concernant les délits d'initiés et de ses propres périodes d'interdiction d'opérations internes. Les achats seront effectués par le courtier de Loblaw selon des paramètres définis par Loblaw avant le début de toute période d'interdiction et conformément aux conditions du régime automatique d'achat d'actions. En dehors de ces périodes d'interdiction, il est possible de continuer à acheter des actions ordinaires à la discrétion de Loblaw, sous réserve des lois applicables. Loblaw a souscrit au RAAA conformément aux exigences des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières.

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le plus important détaillant au pays. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens-propriétaires forment un réseau de près de 2 500 magasins qui comptent environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel. L'entreprise compte aussi un volet numérique en croissance, qui inclut notamment la cueillette de commandes en magasin dans le cadre du service Cliquez et ramassez, de même que de la vente et des services en ligne relativement aux produits de pharmacie, de beauté, de style de vie et des vêtements de Loblaw.

La raison d'être de Loblaw, soit « Profiter pleinement de la vie », met à l'avant-plan les besoins de l'ensemble des Canadiens, y compris les consommateurs qui visitent ses magasins et y effectuent un milliard de transactions annuellement. L'entreprise propose des magasins bien situés qui combinent services d'alimentation et pharmacie pour le bien-être de leurs clients, plusieurs des marques les plus réputées au pays, deux des programmes de fidélisation les plus populaires au Canada, en plus de faire preuve d'un sens aigu de la responsabilité sociale.

Pour plus de renseignements, visitez le site web de Loblaw à www.loblaw.ca, ou le profil d'émetteur de Loblaw à www.sedar.com.

