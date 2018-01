« Le peuple iranien a besoin de notre appui devant ses nombreux ennemis » - Amir Khadir







MONTRÉAL, le 2 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Poussés par la hausse vertigineuse des prix des denrées de base, par le chômage et par la corruption de l'élite religieuse au pouvoir depuis 4 décennies, des centaines de milliers d'Iraniennes et d'Iraniens manifestent depuis six jours dans près d'une cinquantaine de villes aux quatre coins du pays. « Ce nouveau sursaut de contestation du pouvoir corrompu des mollahs traduit la colère juste des secteurs les plus défavorisés de la population iranienne, surtout en province, dans les villes ouvrières et dans les régions où vivent les minorités ethniques et religieuses », explique de député de Mercier, solidaire des jeunes, des femmes et des ouvriers qui se mobilisent sans relâche et avec courage pour défier la théocratie corrompue au pouvoir en Iran. « Cette révolte remet plus que jamais en cause la légitimité de la dictature du clergé. Le gouvernement menace de recourir à une répression violente pour se maintenir au pouvoir, comme cela s'est produit en 2009 », affirme M. Khadir.

« Le peuple iranien a d'autant plus besoin de notre solidarité que ses ennemis sont multiples. À la violence subie aux mains de l'appareil de répression et de torture des mollahs s'ajoute désormais la menace d'intervention étrangère des États-Unis et ses alliés. Les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite mènent depuis 25 ans une politique de déstabilisation permanente de la région, dont les peuples comptent par millions les victimes des guerres ainsi fomentées en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Liban, en Libye et au Yémen », dénonce Amir Khadir. « Donald Trump et ses alliés versent des larmes de crocodile sur le sort du peuple iranien, mais ils veulent en fait pêcher en eaux troubles et affaiblir des peuples dont les pays regorgent de ressources énergétiques sauvagement convoitées. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

