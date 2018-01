Ron Perry est désigné président et chef de la direction de Columbia Records







NEW YORK, 2 janvier 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, Rob Stringer, chef de la direction de Sony Music Entertainment, a annoncé que Ron Perry avait été nommé président et chef de la direction de Columbia Records. Basé à New York, Perry dépendra hiérarchiquement de Stringer et sera chargé de la gestion générale de Columbia, le label d'un grand nombre des artistes les plus accomplis et les plus emblématiques dans le monde.

Pour Stringer : « Ron est un cadre immensément dynamique et visionnaire qui est passé maître dans la concrétisation optimale de la vision artistique. Après son énorme succès ces dernières années, nous sommes heureux que Ron rejoigne Sony Music et prenne la tête d'une grande équipe et d'un groupe hors paire au légendaire label Columbia Records. »

Pour Perry : « Je veux remercier Rob pour cette occasion extraordinaire qui m'est donnée de diriger le plus grand label de l'histoire de la musique. Devenir le conservateur de cette entreprise légendaire est la plus grande réalisation professionnelle que je n'aurais jamais pu imaginer, et celle qui incite le plus a? la modestie. Columbia Records a résisté à l'épreuve du temps en tant que point de ralliement incontournable des plus grandes stars au monde. Rob a transmis une équipe extrêmement talentueuse chez Columbia. Je suis impatient d'exploiter ses réussites, tout en mettant en avant de nouveaux artistes innovants sur le plan culturel et en prolongeant à l'avenir la présence de Columbia à la tête de ce secteur. »

Perry (38 ans) rejoint Columbia après avoir travaillé chez SONGS Music Publishing, où il était président, et c'est un important partenaire minoritaire depuis sa création en 2004. Dans le cadre de ces fonctions, Perry a été chargé de signer des contrats avec Lorde, The Weeknd, Major Lazer, Diplo, Desiigner et beaucoup d'autres. Récemment, on a attribué à Perry le rôle d'A&R pour l'album de Lorde intitulé « Melodrama », qui a été nominé comme « album de l'année » au Grammy 2017, et d'avoir réuni The Weeknd et Daft Punk pour les pistes multi-platine « Starboy » et « I Feel It Coming ». Perry a reçu de nombreuses récompenses dans l'industrie tout au long de sa carrière, comme le classement Power 100 du Billboard en 2017, le classement « Hitmakers » de Variety en 2017, les classements « Top Hitmakers » du Hollywood Reporter et « Top A&R Power Players » du Billboard en 2016. Il a également figuré au classement « 40 Under 40 » du Billboard en 2013, 2014 et 2015.

A propos de Sony Music Entertainment

Sony Music Entertainment est une entreprise mondiale de musique enregistrée avec une liste actuelle qui regroupe un large éventail d'artistes locaux comme des superstars internationales. La société dispose d'un vaste catalogue qui réunit quelques-uns des enregistrements les plus importants de l'histoire. Elle rassemble de grands labels discographiques représentant tous les genres musicaux, y compris Arista Nashville, Beach Street Records, Black Butter Records, BPG Music, Bystorm Entertainment, Century Media, Columbia Nashville, Columbia Records, Day 1, Descendant Records, Disruptor Records, Epic Records, Essential Records, Essential Worship, Fo Yo Soul Recordings, House of Iona Records, Insanity Records, Kemosabe Records, Legacy Recordings, Masterworks, Masterworks Broadway, Ministry of Sound Recordings, Monument Records, OKeh, Polo Grounds Music, Portrait, RCA Inspiration, RCA Nashville, RCA Records, Relentless Records, Reunion Records, Sony Classical, Sony Music Latin, Star Time International, Syco Music et Verity Records. Sony Music Entertainment est une filiale à part entière de Sony Corporation of America.

