Ron Perry a été nommé président et directeur général de Columbia Records







NEW YORK, 2 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Le directeur général de Sony Music Entertainment, Rob Stringer, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ron Perry comme président et directeur général de Columbia Records. Basé à New York, Perry dépendra de Stringer et sera responsable de la direction de la gestion globale de Columbia, le label de bon nombre des artistes les plus accomplis et emblématiques du monde.

Commentant cette nomination, Stringer a déclaré : « Ron est un dirigeant extrêmement dynamique et avant-gardiste qui excelle à mettre en valeur la vision des artistes. Après l'énorme succès qu'il a connu ces dernières années, nous sommes ravis que Ron rejoigne Sony Music et dirige la grande équipe et l'exceptionnel catalogue d'artistes du légendaire label Columbia Records. »

Perry s'est également exprimé : « Je tiens à remercier Rob de m'offrir cette opportunité extraordinaire de diriger le plus important label de l'histoire de la musique. Rejoindre cette maison de disques légendaire en tant que directeur est le plus haut et le plus humble accomplissement que je pouvais imaginer dans ma carrière. Columbia Records a su résister à l'épreuve du temps et rester une maison de renom accompagnant les plus grandes stars du monde. Rob laisse à Columbia une équipe extrêmement talentueuse. Je suis impatient de poursuivre sur sa lancée, tout en développant à l'avenir de nouveaux artistes culturellement innovants et en continuant le parcours exceptionnel accompli par Columbia au sommet de l'industrie. »

Perry, âgé de 38 ans, a rejoint Columbia après avoir été président de SONGS Music Publishing, dont il est un important partenaire minoritaire depuis sa fondation en 2004. À ce poste, Perry a été responsable de la signature de Lorde, The Weeknd, Major Lazer, Diplo, Desiigner et bien d'autres. Récemment, Perry a été crédité comme A&R sur l'album « Melodrama » de Lorde qui a reçu le Grammy Award de l'album de l'année en 2017 et responsable du duo entre The Weeknd et Daft Punk sur les titres multi-platine « Starboy » et « I Feel It Coming ». Au cours de sa carrière, Perry a reçu de nombreuses récompenses et distinctions de la part de l'industrie, telles que la liste Power 100 de Billboard en 2017, la liste « Hitmakers » de Variety en 2017, les « Top Hitmakers » de Hollywood Reporter et les listes Top A&R Power Players de Billboard en 2016. Il a également été nommé sur la liste « 40 Under 40 » de Billboard en 2013, 2014 et 2015.

À propos de Sony Music Entertainment

Sony Music Entertainment est une maison de disques mondiale qui représente une pléiade d'artistes parmi lesquels figurent aussi bien des artistes locaux que des superstars internationales. Elle possède un vaste catalogue renfermant certains des enregistrements les plus importants de l'histoire. Elle regroupe des labels de premier plan représentant tous les genres musicaux, tels qu'Arista Nashville, Beach Street Records, Black Butter Records, BPG Music, Bystorm Entertainment, Century Media, Columbia Nashville, Columbia Records, Day 1, Descendant Records, Disruptor Records, Epic Records, Essential Records, Essential Worship, Fo Yo Soul Recordings, House of Iona Records, Insanity Records, Kemosabe Records, Legacy Recordings, Masterworks, Masterworks Broadway, Ministry of Sound Recordings, Monument Records, OKeh, Polo Grounds Music, Portrait, RCA Inspiration, RCA Nashville, RCA Records, Relentless Records, Reunion Records, Sony Classical, Sony Music Latin, Star Time International, Syco Music et Verity Records. Sony Music Entertainment est une filiale en propriété exclusive de Sony Corporation of America.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/622951/Sony_Music_Entertainment_Chairman_and_CEO_Ron_Perry.jpg

