La GM8, première mini-fourgonnette vedette de GAC Motor, est mise en vente







Le constructeur automobile à la plus forte croissance en Chine réussit son entrée sur le marché haut de gamme

CANTON, Chine, 2 janvier 2018 /CNW/ - GAC Motor, constructeur automobile à la croissance la plus rapide en Chine, vient de mettre officiellement sur le marché sa première mini-fourgonnette, la GM8 à l'occasion d'une cérémonie de lancement de produit qui a eu lieu au Mangrove Tree International Convention Center de Sanya. Ce lancement marque un jalon important pour GAC Motor, devenu le premier constructeur automobile chinois dont la gamme couvre le marché moyen à haut de gamme des berlines, des véhicules utilitaires sport (VUS) et des mini-fourgonnettes.

La première mini-fourgonnette grand modèle de la société, la GM8, est mise au point sur la plate-forme de GAC Motor destinée aux véhicules de classe C, intégrant les technologies les plus à la pointe du progrès dans le monde. La GM8 mesure 5 m de longueur et, avec un empattement de 3 mètres, elle offre un généreux espace intérieur. L'élégance de la nouvelle mini-fourgonnette se reflète également dans sa ligne extérieure spectaculaire, la conception luxueuse de son compartiment passagers, sa technologie intelligente et ses excellentes fonctionnalités de sécurité. Avec ses 7 places, cette mini-fourgonnette est conçue pour répondre à la demande croissante de consommateurs chinois à la recherche d'une meilleure expérience de conduite. Il visera des clients élitistes exigeant qualité et sécurité pour le transport de leurs familles.

« On a assisté sur le marché automobile chinois à une croissance de la demande en mini-fourgonnettes qui soient à la fois spacieuses et pratiques pour répondre aux besoins familiaux et professionnels, » a souligné Yu Jun, président de GAC Motor. « Avec notre nouvelle GM8, GAC Motor non seulement répondra aux normes du marché haut de gamme des mini-fourgonnettes, mais les redéfinira. »

Symbole de la philosophie de la marque GAC Motor, « innovation, qualité et plaisir », et portée par une technologie de pointe, la GM8 vient compléter sa ligne de véhicules luxueux de classe C comprenant déjà la berline GA8 et le VUS GS8. La qualité des modèles de la société a été consacrée par le marché lorsque GAC Motor a été nommé fournisseur officiel de services de voitures du Fortune Global Forum 2017 auquel il a mis à disposition 380 voitures représentées par sa berline GA8, son VUS GS8 et sa mini-fourgonnette GM8. Leur attrait a été confirmé par des résultats dominant sur le terrain, lesquels ont permis à la société d'enregistrer un volume record de ventes annuelles une nouvelle fois en 2017. La société a accompli un taux de croissance interannuelle de 38,9 % de janvier à novembre 2017, et son objectif d'un volume de 500 000 ventes annuelles est déjà atteint.

En se fixant pour but de réaliser un volume de vente d'un million d'unités d'ici 2020, GAC Motor a mis en place une stratégie de développement durable afin de produire des véhicules de qualité avec une classe de conception, de performance et de fiabilité pour une clientèle mondiale. La société continuera à étendre son réseau mondial de recherche et développement qui mettra au point davantage de véhicules faisant appel à une technologie d'avant-garde et une mobilité d'une durabilité avancée. La société va présenter en 2018 quatre autres nouveaux modèles qui offriront au public un plus large choix de qualité dans l'expérience de conduite. Une autre mini-fourgonnette haut de gamme sera lancée mi-2018, et celle-ci sera plus centrée sur une utilisation familiale.

« L'objectif stratégique de la société est de créer une marque de classe mondiale excellant dans la recherche, la fabrication et la vente, » a noté Yu Jun. « À l'avenir, GAC Motor continuera à offrir une expérience automobile d'une vitalité et d'une créativité encore plus grandes à notre clientèle mondiale. »

Répondant à l'invitation de Rod Alberts, directeur exécutif de l'Association des distributeurs automobiles de Detroit (Detroit Auto Dealers Association -- DADA) et du Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord (NAIAS), GAC Motor sera à nouveau présente en 2018 au NAIAS avec toute sa gamme, ainsi qu'un concept de voiture entièrement électrique. Elle a également prévu d'entrer sur le marché en Amérique du Nord au plus tard en 2019.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, la Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale du Groupe GAC qui développe et construit des véhicules, moteurs, composants et accessoires automobiles de grande qualité. Elle a atteint un taux de croissance interannuelle de 38,9 % de janvier à novembre 2017. GAC Motor se classe actuellement au plus haut niveau parmi toutes les marques chinoises depuis cinq années consécutives en Asie-Pacifique selon une étude de qualité initiale en Chine (2017 China Initial Quality StudySM (IQS)) réalisée en 2017 par J.D. Power. La société a établi un volume de production et de ventes de 500 000 véhicules en 2017. Son objectif est d'atteindre 1 000 000 véhicules d'ici 2020.

