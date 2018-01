Les Canadiens de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront d'une connexion Internet plus rapide







Plus de 39 millions de dollars serviront à améliorer les services haute vitesse et permettront aux résidents de se brancher plus rapidement

ST. JOHN'S, le 2 janv. 2018 /CNW/ - Plus de 1 500 foyers dans 70 collectivités rurales et éloignées à Terre-Neuve-et-Labrador pourront dorénavant faire des affaires en ligne, suivre des cours de formation à distance et profiter des possibilités qu'offre l'ère numérique grâce à un investissement conjoint fédéral-provincial de 28,45 millions de dollars dans les services Internet haute vitesse.

L'investissement a été annoncé par le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Seamus O'Regan, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et par le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Dwight Ball.

Des 39,97 millions de dollars investis à Terre-Neuve-et-Labrador :

26,88 millions de dollars proviendront du gouvernement fédéral;

1,57 million de dollars, du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador ;

; 11,52 millions de dollars, d'autres investisseurs.

Une grande part du financement fédéral sera versé par l'entremise de Brancher pour innover, un programme fédéral qui vise à ce que les collectivités moins bien desservies aient un accès Internet d'une vitesse de cinq mégabits par seconde ou plus. Ce programme allouera 24,78 millions de dollars en financement, alors que l'Agence de promotion économique du Canada atlantique fournira un montant additionnel de 2,1 millions de dollars.

Grâce au programme Brancher pour innover, les Canadiens de toutes les régions du pays seront en mesure de participer pleinement à l'économie numérique, de saisir de nouvelles occasions d'affaires et de communiquer avec leurs amis et les membres de leur famille, quel que soit l'endroit où ces derniers se trouvent dans le monde.

Le programme Brancher pour innover s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, une initiative pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Citations

« L'accès à des services Internet haute vitesse n'est pas un luxe, il est essentiel. Ces services sont des outils de base auxquels tous les Canadiens doivent avoir accès, quel que soit leur code postal. Ils en ont besoin pour mener leurs affaires, s'instruire et bâtir des collectivités fortes. Grâce à notre programme Brancher pour innover, plus de Canadiens seront en mesure de participer pleinement à l'économie numérique. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« L'annonce de ce financement constitue une excellente nouvelle pour Terre-Neuve-et-Labrador. L'accès à Internet haute vitesse est vital pour les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques et les entreprises. Avec ces investissements, nous dotons les gens de Terre-Neuve-et-Labrador des outils nécessaires pour communiquer les uns avec les autres, et avec le monde entier. »

-- Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Seamus O'Regan

« Cet investissement aura des retombées importantes sur la productivité et la compétitivité de plusieurs collectivités rurales et éloignées de notre province. Les gens de Terre-Neuve-et-Labrador auront accès à de meilleurs services Internet haute vitesse. Ils pourront ainsi s'engager plus activement dans l'économie numérique, saisir de nouvelles occasions commerciales et communiquer avec leurs parents et amis, partout dans le monde. Les partenariats avec le gouvernement fédéral, comme c'est le cas ici, nous permettent de générer et de saisir des possibilités et d'accroître la prospérité dans l'ensemble de notre province. »

-- Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Dwight Ball

Les faits en bref

Les 500 millions de dollars investis par l'entremise du programme Brancher pour innover du gouvernement du Canada serviront principalement à l'établissement des réseaux Internet haute vitesse de base. Ces réseaux sont des autoroutes numériques qui transportent les données qui entrent dans nos collectivités et en sortent. Ces autoroutes, qui peuvent transporter des quantités énormes de données vitales, font en sorte que les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques et les entreprises peuvent fonctionner dans une économie mondialisée et numérique.

serviront principalement à l'établissement des réseaux Internet haute vitesse de base. Ces réseaux sont des autoroutes numériques qui transportent les données qui entrent dans nos collectivités et en sortent. Ces autoroutes, qui peuvent transporter des quantités énormes de données vitales, font en sorte que les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques et les entreprises peuvent fonctionner dans une économie mondialisée et numérique. Brancher pour innover financera également la mise en place de connexions du « dernier kilomètre » pour les foyers qui n'ont pas accès au service Internet d'une vitesse d'au moins cinq mégabits par seconde.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 2 janvier 2018 à 09:39 et diffusé par :