Métaux Russel annonce la nomination d'une nouvelle administratrice

TORONTO, le 2 janv. 2018 /CNW/ - Métaux Russel Inc. (TSX: RUS) annonce qu'Annie Thabet s'est jointe au conseil d'administration de la société.

Mme Thabet, qui est comptable agréée, est une professionnelle chevronnée comptant plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des affaires, particulièrement dans l'investissement en capital-risque et placement privé. Elle est associée au sein de Celtis Capital, société spécialisée dans la prestation de services en matière de transactions de fusion et d'acquisition. Mme Thabet est également administratrice du Groupe Jean Coutu inc. et de Transcontinental Inc.

Jim Dinning, président du conseil d'administration de Russel, a émis ces commentaires : « Nous souhaitons la bienvenue à Annie Thabet au sein de la société. La vaste expérience de Mme Thabet dans le domaine des affaires et sa connaissance approfondie du marché québécois renforceront notre conseil d'administration et profiteront à nos actionnaires. Nous sommes enthousiastes à l'idée de compter sur ses contributions au sein du conseil. »

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de service, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Color Steels, Comco Pipe and Supply, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.

