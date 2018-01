/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre O'Regan et le premier ministre Ball annonceront l'octroi d'un financement en lien avec Internet haute vitesse à Terre-Neuve-et-Labrador/







ST. JOHN'S, le 29 déc. 2017 /CNW/ - Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Seamus O'Regan, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Dwight Ball, annonceront un financement au titre du programme fédéral Brancher pour innover.

Ce programme, qui fait en sorte que les services Internet haute vitesse puissent être offerts aux Canadiens vivant dans des collectivités rurales et éloignées, aidera les fournisseurs de services Internet à combler le fossé numérique à Terre-Neuve-et-Labrador.

Date : Le mardi 2 janvier 2018



Heure : 10 h 30 (heure normale de Terre-Neuve)



Lieu : The Rooms

9, avenue Bonaventure

Atrium, 3e étage

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

