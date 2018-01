Bottos : point de rencontre du blockchain, de l'IA et des mégadonnées







Un réseau décentralisé de partage de données va transformer le monde de l'IA

SHANGHAI, 2 janvier 2018 /PRNewswire/ -- D'excellentes nouvelles sont arrivées pour les amateurs et les acheteurs de cryptomonnaies à l'heure où un tout nouveau réseau a fait son entrée dans cette arène mondiale sensationnelle. Connu sous le nom de Bottos, il s'agit d'un réseau décentralisé de partage de données IA faisant appel à la technologie blockchain. Cependant, cette plateforme révolutionnaire accueille les amateurs de cryptomonnaies avec sa vente collective de jetons qui s'ouvrira le 31 décembre 2017 à 12 heures GMT jusqu'au 28 janvier 2018.

« Notre motivation provient de la source d'agacement que la plupart des startups IA connaissent dans l'acquisition de données pour la formation type. Notre vision chez Bottos est de bâtir et de devenir le plus grand réseau de partage de données au monde, et qu'il devienne l'écosystème IA via des contrats de données intelligents sur l'infrastructure blockchain », explique Tinting Wang, la cofondatrice de Bottos et ex-vice-présidente de NEO avec une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars pour ce qui est de sa valeur en jetons. « Nous avons constaté une réponse phénoménale des grands influenceurs et entrepreneurs du monde entier après la publication de notre livre blanc au début de cette année, et nous encourageons aujourd'hui tout le monde à participer à notre prévente actuelle de jetons et à la prochaine vente collective », ajoute-t-elle.

La technologie blockchain a changé la donne à l'international, et l'augmentation rapide de la valeur marchande du bitcoin et d'autres cryptomonnaies est le signe que les gens font confiance à cette technologie. Cependant, Bottos donnera un nouvel élan à cette technologie blockchain révolutionnaire en l'appliquant à l'IA et aux mégadonnées. Selon le président-directeur général Xin Song, Bottos est également une plateforme unique à base de consensus permettant d'enregistrer, de distribuer et de transformer les données entre les différents participants au sein de ce vaste écosystème IA. Avec une liste impressionnante d'entrepreneurs et de professionnels performants dans son équipe de direction et son conseil consultatif, avec des partenaires à la pointe du secteur comme ARM et Huawei Technologies, et avec l'appui d'une communauté regroupant plus de 100 000 membres, la prochaine plateforme devrait devenir le prochain écosystème de type Etherum centré autour de l'IA dans le monde de la cryptomonnaie.

En tant que réseau mondial de partage de données, Bottos n'offre pas seulement d'immenses avantages aux développeurs IA en réduisant les coûts d'acquisition et en améliorant la qualité de données, mais il aide également les contributeurs de données à capitaliser leurs actifs en restant clairement propriétaires de leurs données et en obtenant un meilleur contrôle de la vie privée via l'enregistrement. C'est la raison pour laquelle Bottos est une solution où tout le monde est gagnant, qu'il s'agisse des contributeurs ou des demandeurs de données.

Pour de plus amples informations sur Bottos, rendez-vous sur www.Bottos.org et sur notre YouTube, ou envoyez-nous vos questions à marketing.us@bottos.org.

