Bachmann & Welser Capital Limited annonce 1,25 milliard USD en fonds propres et engagements additionnels







ÉDIMBOURG, Écosse, January 2, 2018 /PRNewswire/ --

Bachmann & Welser Capital Limited (« Bachmann & Welser »), un acteur de plus en plus important dans les domaines du financement sans recours, la monétisation, le financement des opérations commerciales, le financement de projet, les lettres de crédit, les garanties bancaires et les obligations à moyen terme, a annoncé aujourd'hui le succès de sa levée de fonds propres de 750 millions USD et des engagements additionnels pour un montant de 500 millions USD, auprès d'investisseurs du Moyen-Orient.

Edward Bachmann, cofondateur et PDG de Bachmann & Welser, a déclaré : « Nous nous félicitons de cette injection de fonds propres par nos investisseurs. C'est une preuve de la confiance dont nous jouissons auprès de nos partenaires financiers. Chez Bachmann & Welser, assurer la satisfaction du client est au coeur de tout ce que nous faisons. Nos nouveaux bureaux d'Écosse utiliseront ce financement supplémentaire pour faire avancer nos ambitions mondiales. »

Bachmann & Welser dispose désormais d'une bonne position stratégique pour élargir son empreinte mondiale. Des représentants désignés vont superviser les affaires de Bachmann & Welser dans ses divers sièges.

« Les exigences de fonds propres réglementaires imposées par l'accord de Bâle III ont rendu plus difficile le déploiement par les banques traditionnelles de capitaux pour le financement des opérations commerciales. Toutefois Bachmann & Welser y perçoit une grande opportunité de marché, notamment avec le rebond des prix des matières premières et des échanges commerciaux, ainsi qu'avec une demande par les marchés émergents qui dépasse d'une bonne marge la capacité actuelle de financement des opérations commerciales. »

S'appuyant sur une équipe composée en grande partie d'anciens banquiers d'affaires de la Cité de Londres et d'une équipe juridique compétente, Bachmann & Welser prévoit une croissance importante de ses activités d'ici à la fin de l'année.

Les références par des courtiers et autres intermédiaires professionnels sont les bienvenues. Seules les demandes d'une valeur de 7 millions £ minimum seront prises en considération. Des conditions générales s'appliquent.

Pour tout complément d'information : veuillez consulter le site http://www.bachmannwelser.com ou appeler le +44(0)131-357-0361.

