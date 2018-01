Le Port de Montréal accueille le premier navire océanique de 2018







MONTRÉAL, le 1er janv. 2018 /CNW Telbec/ - En franchissant à 11h55 la limite aval du Port de Montréal, située à la hauteur de Sorel, l'Ottawa Express est devenu le premier navire océanique à avoir atteint le Port de Montréal sans escale en 2018.

L'Ottawa Express, sous le commandement du capitaine Rakesh Kumar, est un porte-conteneurs opéré par Hapag-Lloyd et représenté à Montréal par l'agence Robert Reford. L'Ottawa Express avait quitté le port de Liverpool en Angleterre le 21 décembre dernier. Il a accosté en fin d'après-midi au quai 77, au terminal Cast opéré par Société Terminaux Montréal Gateway après avoir bravé le temps glacial de ce début d'année.

Le capitaine Kumar recevra ce mercredi, 3 janvier, dans le cadre d'une cérémonie officielle, la Canne à pommeau d'or, un trophée décerné chaque année au capitaine du premier navire océanique à atteindre le port de Montréal sans escale. Cette cérémonie marquera le 179e anniversaire de cette grande tradition du monde maritime.

