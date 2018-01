Actualisation de la marque Segway-Ninebot







PÉKIN, 1 janvier 2018 /PRNewswire/ -- En conformité avec l'expansion commerciale continue de la société et son nouveau plan stratégique de mondialisation, Ninebot, un leader mondial dans le domaine du transport intelligent sur courte distance, annoncera formellement l'actualisation du nom de la société à « Segway-Ninebot » le 1er janvier 2018. Ninebot lancera également une nouvelle image de marque.

Le nouveau logo de Segway-Ninebot combine « l'homme volant » classique qui symbolise l'innovation et bondit avec un cercle symbolisant la terre, symbole de l'unité de l'objectif stratégique et de l'optique de mondialisation de la société. La nouvelle image de marque est plus représentative d'une société innovante sur le plan technologique, à la mode et « cool ».

Segway-Ninebot possède quatre marques majeures de produits et de services, Segway, Ninebot, Segway Robotics et Segway Discovery. Segway est une marque de produit appartenant au secteur d'activité PT, et tous les produits PT adoptant une technologie auto-équilibrante utiliseront la marque Segway. Ninebot est une marque de produit appartenant au secteur d'activité PT, et tous les produits PT adoptant une technologie non auto-équilibrante utiliseront la marque Ninebot. Segway Robotics est une marque de produit pour la robotique de service intelligente. Segway Discovery est une marque de service qui offre aux voyageurs internationaux une location pratique et attentive d'outils de transport sur courte distance.

Cette actualisation de marque sera pour la toute nouvelle société Segway-Ninebot une nouvelle occasion de développement dans les deux domaines de la robotique et du transport intelligent sur courte distance. Segway-Ninebot continuera d'inventer et d'innover dans ces domaines pour rester à la tête du développement de l'industrie dans son ensemble.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/623662/Segway_Ninebot_New_Logos.jpg

Communiqué envoyé le 1 janvier 2018 à 10:02 et diffusé par :