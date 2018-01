SSQ Groupe financier renouvelle son image de marque et devient SSQ Assurance







QUÉBEC, le 1er janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le sixième plus important assureur de personnes au Canada, SSQ Groupe financier, amorce la nouvelle année en procédant à un virage important de son identité et de son positionnement de marque. L'entreprise souhaite faire de ses clients une véritable communauté d'assurés et endosser pleinement ce qui la caractérise vraiment : l'assurance. SSQ Groupe financier fait ainsi place à SSQ Assurance et à sa nouvelle signature « L'esprit collectif ».

Cette évolution s'inscrit dans l'ambition de l'entreprise de s'imposer comme une marque encore plus forte. Le descripteur « Assurance » vise à refléter son positionnement stratégique d'assureur pancanadien, spécifiant par le fait même sa vocation première depuis maintenant près de 75 ans.

« La nouvelle identité de marque, agrémentée de la signature « L'esprit collectif », souligne le fait que l'entreprise est animée par un sens de la solidarité hors du commun, depuis sa création en 1944. Le positionnement donne le ton à un engagement clair : SSQ Assurance continuera d'être présent pour la collectivité, d'être une entreprise socialement responsable et engagée à servir sa communauté d'assurés. Car plus que jamais, l'entreprise est convaincue que la notion de collectivité doit être au coeur de l'assurance. C'est cette même collectivité plus forte qui rend chaque individu meilleur », indique M. Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.

« Les valeurs d'engagement social, d'intégrité et d'accessibilité sont au coeur des convictions qui nous animent et sont le gage de notre stabilité. Celles-ci influencent nos décisions et nos actions au quotidien et font de nous une entreprise où la conduite des affaires est humaine. Au-delà du changement d'identité et du nouveau positionnement de marque, SSQ Assurance demeure la même compagnie dédiée à sa clientèle afin de lui offrir un large éventail de produits d'assurance et d'investissement de grande qualité », poursuit M. Chalifoux.

SSQ Assurance désire développer le sentiment d'appartenance de ses clients et de ses partenaires et profiter de chaque point de contact pour le raffermir. Ainsi, l'entreprise sera de plus en plus connectée et près de ses clients, de manière à apprendre d'eux et comprendre encore mieux leurs besoins. Ce qui la ramène à ses racines sociales, à l'essence même de ce qu'est l'assurance et du rôle que l'entreprise souhaite jouer. Ce faisant, l'organisation oeuvrera dans les prochaines années à devenir la destination d'assurance préférée de ses clients.

À l'image de la collectivité qui évolue avec le temps, le nouveau logo conserve ses liens avec le passé tout en se modernisant à travers une typographie plus fluide et plus épurée, avec des lettres encore plus arrondies et plus souples. La nouvelle identité de marque évoque la réalité d'une entreprise positive et moderne, avec de profondes valeurs de solidarité. Pour appuyer cette évolution, une nouvelle campagne publicitaire vient d'être lancée au Québec et sera diffusée à travers le Canada au cours des prochains mois.

Notons que le renouvellement de la marque est effectif au 1er janvier 2018, alors que la nouvelle identité visuelle sera déployée graduellement au cours des prochains mois.

À PROPOS DE SSQ ASSURANCE

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de onze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement.

Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

