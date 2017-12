Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An







OTTAWA, le 31 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An :

« Bonne Année, Canada!

« Cette dernière année, nous avons célébré le 150e anniversaire de la Confédération et nous avons rendu hommage aux réalisations remarquables que les Canadiens ont faites tout au long de notre histoire. Nous nous sommes réengagés à protéger nos valeurs communes, et nous avons célébré la diversité qui fait notre force. Des millions de personnes, de tous les horizons et de toutes les origines, cultures et fois, se sont réunies pour bâtir le Canada diversifié, ouvert et prospère que nous connaissons aujourd'hui.

« Le 150e anniversaire de la Confédération nous a également donné l'occasion de réfléchir aux moments où le Canada n'a pas été à la hauteur de ses idéaux. Les peuples autochtones, comme de nombreux Canadiens, ont subi des préjudices et de l'oppression au cours de notre histoire. Pendant la nouvelle année et les années à venir, nous devons continuer de réparer ces torts et faire en sorte que tout le monde ait une chance réelle et égale de réussir.

« En 2017, nous avons réalisé de véritables progrès à l'égard de ces objectifs. Notre gouvernement a agi pour offrir un avenir meilleur à toutes les familles canadiennes. Nous avons bonifié l'Allocation canadienne pour enfants et investi dans les services d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, en plus de créer de nouvelles opportunités pour les jeunes. Nous avons fait progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et protégé encore davantage les droits des communautés LGBTQ2. Nous avons fait de l'égalité des sexes une priorité au pays comme à l'étranger, en plus de prendre des mesures énergiques pour combattre les changements climatiques et protéger notre environnement, pour les générations à venir. Nous avons lancé la toute première Stratégie nationale en matière de logement du Canada et avons réduit le taux d'imposition des petites entreprises. Et, ensemble, nous avons continué à créer des emplois, à faire croître notre économie et à renforcer la classe moyenne.

« Cependant, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. En 2018, continuons de célébrer les valeurs qui nous unissent, comme l'ouverture, la compassion, l'égalité et l'inclusion. Allons de l'avant ensemble, mettons ces valeurs en pratique et bâtissons un avenir meilleur pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi vous souhaitons une merveilleuse soirée et nous vous offrons tous nos meilleurs voeux pour l'année 2018. »

