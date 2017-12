Finale du 375e anniversaire de Montréal - La Ville de Montréal invite les citoyens à la prudence en temps de grands froids







MONTRÉAL, le 31 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À quelques heures des festivités du Jour de l'An prévues ce soir au Vieux-Port de Montréal, la Ville de Montréal confirme que le spectacle de la finale du 375e anniversaire est maintenu et invite les citoyens et citoyennes qui souhaitent célébrer sur place à prendre toutes les précautions nécessaires en ces temps de grands froids. Tous les participants aux festivités sont fortement invités à s'habiller pour braver des conditions de froid polaire et à consommer de l'alcool de manière modérée afin de ne pas accroître les effets du froid.

Des unités du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et du Service de police de Montréal (SPVM), ainsi qu'une équipe médicale et une ambulance seront sur place toute la soirée pour assurer la sécurité du public. La grande salle du Marché Bonsecours (350, rue Saint Paul Est) sera également ouverte toute la soirée afin que les gens puissent s'y réchauffer à leur convenance.

La Ville de Montréal souhaite un excellent réveillon et une bonne année 2018 à tous les Montréalais et Montréalaises.

