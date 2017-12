Canada 150 : une année sous le signe des rapprochements!







Plus de 31 millions de personnes ont participé aux célébrations entourant Canada 150

OTTAWA, le 30 déc. 2017 /CNW/ - Alors que nous vivrons bientôt les derniers moments de Canada 150, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a fait le point sur la dernière année qui a été marquée par les occasions de rassemblements entre Canadiens et la reconnaissance des avantages de notre identité nationale.

Les Canadiens ont été invités à prendre part aux réjouissances, à célébrer et à explorer leur pays, leurs valeurs citoyennes et leur histoire. Ils ont répondu avec enthousiasme et y ont apporté leur vision : qu'il s'agisse de projets Signature pancanadiens ou d'activités communautaires offertes à l'échelle locale. À la fin de 2017, on s'attend à ce que 87 p. 100 des Canadiens aient pris part aux festivités qui les interpellaient.

Le gouvernement du Canada a appuyé des projets d'infrastructure communautaires, ainsi que des célébrations et des projets communautaires aux quatre coins du pays, en plus d'offrir l'entrée gratuite dans les lieux de Parcs Canada. Quelque 5 800 projets et activités ont reçu une aide par l'entremise de Canada 150, sans oublier le millier d'activités dirigées par 120 missions diplomatiques à l'étranger.

Toute la population canadienne s'est approprié Canada 150, et, de fait, les progrès réalisés dans des domaines clés nous appartiennent tous : les possibilités améliorées pour les jeunes, un milieu naturel en santé, de nouveaux arrivants mieux équipés pour contribuer à notre société, l'égalité pour tous les Canadiens et une voie à suivre pour assurer notre dialogue avec les Autochtones.

Les Canadiens ont de quoi s'enorgueillir en pensant à l'héritage de Canada 150 : un moment dans le temps qui nous aura réunis en tant que citoyens, aura su insuffler un sentiment d'appartenance, nous amenant à comprendre qu'ensemble, nous pouvons nous doter d'un avenir encore plus prometteur.

Citations

« Aujourd'hui, je remercie tous les Canadiens qui ont participé à cet anniversaire mémorable. Pour certains, ce sera un édifice, un souvenir, une nouvelle relation ou la découverte d'une nouvelle perspective, mais l'héritage de Canada 150 sera, pour moi, les liens que nous avons tissés entre nous. Les investissements réalisés cette année permettront de renforcer notre sentiment d'appartenance et d'éveiller notre conscience citoyenne. Alors que nous réfléchissons à l'héritage de Canada 150 et à notre avenir, je tiens à souligner notre obligation permanente envers les Autochtones : un engagement à faire les bonnes choses, correctement. Aucune relation n'est plus importante. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Participation : D'après les estimations, 31 millions de personnes ont participé, durant l'année, à des activités ou à des programmes mis sur pied partout au pays dans le cadre de Canada 150, dont plus de 6 millions de jeunes qui se sont activement mobilisés dans les projets. Voici quelques exemples :

Des dizaines de bénévoles ont organisé l'Inummariit Festival, à Arviat , en août, auquel ont participé 2 200 personnes. Au programme, mentionnons les concerts, le concours d'écriture, le spectacle de gospel et le concours de lip-sync.

, en août, auquel ont participé 2 200 personnes. Au programme, mentionnons les concerts, le concours d'écriture, le spectacle de gospel et le concours de lip-sync. Un total de 50 000 personnes ont pris part à la Marche de la réconciliation, à Vancouver , dans le cadre du projet de Réconciliation Canada visant à explorer et à célébrer la réconciliation ainsi qu'à favoriser les mesures à venir.

, dans le cadre du projet de Réconciliation Canada visant à explorer et à célébrer la réconciliation ainsi qu'à favoriser les mesures à venir. Dans le cadre du Rendez-vous 2017, plus de 40 grands voiliers se sont arrêtés dans des ports d'accueil en Ontario , au Québec et dans les Maritimes. Un total de 1 379 533 personnes y ont participé, dont 415 090 personnes à Québec seulement.

, au Québec et dans les Maritimes. Un total de 1 379 533 personnes y ont participé, dont 415 090 personnes à Québec seulement. La Journée nationale des Acadiens a été la plus importante de l'histoire! Un total de 59 projets ont été financés par l'entremise du Fonds Canada 150 et mis sur pied dans les provinces de l'Atlantique, dans les petites comme les grandes communautés. Cinquante-six communautés de langue officielle en situation minoritaire ont été rejointes.

mis sur pied dans les provinces de l'Atlantique, dans les petites comme les grandes communautés. Cinquante-six communautés de langue officielle en situation minoritaire ont été rejointes. Le Festival des Jeux du Canada à Winnipeg a présenté plus de 150 spectacles culturels et mis en vedette des artistes de plusieurs provinces et territoires. On y a accueilli plus de 232 000 visiteurs, et plus de 2 820 bénévoles ont prêté main-forte.

a présenté plus de 150 spectacles culturels et mis en vedette des artistes de plusieurs provinces et territoires. On y a accueilli plus de 232 000 visiteurs, et plus de 2 820 bénévoles ont prêté main-forte. MosaïCanada 150 a accueilli 1,3 million de visiteurs à Gatineau .

. Pour Canada 150, Toronto a été choisie pour organiser les Jeux Invictus de 2017. Plus de 550 athlètes de 17 nations ont concouru dans 12 sports adaptés au cours de 8 jours de compétition enlevante.

a été choisie pour organiser les Jeux Invictus de 2017. Plus de 550 athlètes de 17 nations ont concouru dans 12 sports adaptés au cours de 8 jours de compétition enlevante. De nombreux projets communautaires ont laissé un legs durable, comme les 150 initiatives de plantation d'arbres d'Arbres Canada dans les communautés de toutes les provinces et de tous les territoires.

Célébration : Parmi les principales activités réalisées dans le cadre de Canada 150, mentionnons les célébrations du Nouvel An en décembre 2016, le Bal de Neige, les journées du Canada en fête - notamment la fête du Canada le 1er juillet. Plus de 1 700 communautés au pays ont festoyé, tandis que des millions de personnes ont suivi les festivités en ligne ou à la télévision. Dix-neuf centres urbains au pays ont organisé des activités similaires durant les journées du Canada en fête et ont agi comme centres d'attraction d'expériences partagées Canada 150.

Exploration : Les Canadiens ont profité de l'anniversaire pour explorer leur histoire et l'environnement majestueux qui les entoure. Nous avons sillonné le pays avec nos amis canadiens et les visiteurs étrangers. Plus de 27,3 millions de personnes ont visité un parc national, un site historique national ou une aire marine de conservation. D'autres ont voyagé dans le temps grâce à des expositions, à des musées et à des activités culturelles, qui avaient pour but de nous faire découvrir nos racines.

Liens connexes

Canada 150, pour une dernière fois! - Événements de clôture https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/canada-150-evenements-cloture.html

Canada 150 http://canada.pch.gc.ca/fra/1468262573081/1468262646675

FICHE D'INFORMATION

FAITS SAILLANTS d'une année de célébrations partout au Canada et ailleurs

Niveaux extraordinaires de participation qui devrait se chiffrer à plus de 31 millions de personnes ayant pris part aux célébrations durant l'année.

Plus de 6 millions de jeunes à l'échelle du Canada ont été activement mobilisés dans les projets Canada 150 en 2017.

Le Canada était le meilleur endroit à visiter en 2017 ( New York Times , Lonely Planet, Travel + Leisure )

était le meilleur endroit à visiter en 2017 ( ) Au moins 5 800 projets et activités Canada 150 ont été appuyés dans l'ensemble des provinces et territoires, ainsi que 1 000 activités dirigées par 120 missions diplomatiques à l'étranger.

Une revue de l'année 2017 de Twitter Canada a souligné que la nouvelle la plus mentionnée de l'année pour le Canada était les célébrations de Canada 150, avec plus de 1,8 million de mentions du mot-clic #Canada150.

Pour célébrer la fête du Canada de 2017, 55 cérémonies de citoyenneté spéciales se sont déroulées partout au pays, dont une sur la colline du Parlement.

La Fête nationale des Acadiens de 2017 (le 15 août) a été la plus importante de l'histoire!

PARTICIPATION d'un bout à l'autre du Canada

Plus de 7 500 demandes d'utilisation du logo Canada 150 ont été approuvées, dont la moitié à des fins commerciales, ce qui a eu des retombées sur l'économie locale.

La somme de 9,5 millions de dollars investie dans plus de 2 000 microsubventions et mobilisant près de 80 000 bénévoles par l'intermédiaire des Fondations communautaires du Canada (FCC) a rejoint 85 p. 100 des communautés canadiennes et 17 millions de Canadiens.

Un total de 39 p. 100 de tous les projets communautaires qui ont reçu des subventions célèbrent les communautés autochtones ou la réconciliation entre Canadiens autochtones et non autochtones.



Les microsubventions ont mené à une somme de 23,5 millions de dollars en contributions municipales, provinciales ou territoriales et du secteur privé, à une somme de 19,5 millions de dollars en contributions en nature (p. ex., heures de bénévolat) et à une somme de 7,4 millions de dollars de fondations communautaires et d'organismes locaux.

Grâce à l'application Passeport 2017, 75 000 personnes ont pu découvrir les projets et activités Canada 150.

Plus de 100 000 personnes de 180 communautés, la plupart des jeunes, ont vécu une expérience d'Innovation et de STIM grâce à Innovation150.

Un total de 18 p. 100 des Canadiens ont participé à plus de 2,3 millions d'activités par l'intermédiaire du Palmarès 150 de ParticipACTION!

Environ 655 communautés ont pris part à la Journée du cinéma canadien 150, pour un total de 1 844 projections.

Portant le thème des trois emblèmes de Port Alberni (Colombie-Britannique), un triathlon accessible aux athlètes de tous les niveaux a eu lieu. La course était agrémentée de séances culturelles dirigées par des groupes autochtones locaux.

CÉLÉBRATIONS partout au pays tout au long de l'année

Environ 3,3 millions de personnes ont participé aux activités des journées du Canada en fête dans 19 centres urbains. À cela s'ajoutent les 32,1 millions de personnes qui les ont suivies sur diverses plateformes. En outre, le gouvernement a appuyé plus de 1 700 célébrations communautaires.

En tout, 120 missions ont mené 1 000 activités touchant 900 000 personnes dans le monde entier.

Les quatre thèmes de Canada 150 (la diversité et l'inclusion, la mobilisation et l'inspiration de la jeunesse, la réconciliation avec les Autochtones et l'environnement) étaient les sujets principaux de 38 projets Signature pancanadiens et de 636 projets communautaires.

Quelque 50 000 personnes ont participé à la Marche de la réconciliation à Vancouver dans le cadre du projet Réconciliation Canada en vue d'explorer et de célébrer la réconciliation et d'encourager les mesures à venir.

dans le cadre du projet Réconciliation Canada en vue d'explorer et de célébrer la réconciliation et d'encourager les mesures à venir. Des douzaines de bénévoles ont organisé le Festival Inummariit à Arviat en août, où étaient offerts des concerts, un concours de rédaction, un spectacle gospel et un concours de lip-sync. On y a vu 2 200 personnes!

Encourager les Canadiens à EXPLORER le Canada

Quelque 27,3 millions de personnes ont visité un parc national, un site historique national ou une aire marine de conservation en 2017.

Augmentation de 16 p. 100 du nombre de Canadiens de la génération du millénaire ayant pris des vacances au pays cette année (Destination Canada : Programme Voyages génération Y).

Les détenteurs de laissez-passer de VIA Rail ont parcouru près de 18 millions de kilomètres en un mois (du 1 er au 31 juillet).

au 31 juillet). Le navire de Canada C3 a voyagé pendant 150 jours, abordant 3 côtes en 15 étapes, sur plus de 12 000 mille marins et 7 écozones.

MosaïCanada 150 a accueilli 1,3 million de visiteurs.

La Société du fleuve Saint-Jean au Nouveau-Brunswick a travaillé avec 38 organismes partenaires pour permettre aux Canadiens de renouer avec 35 rivières du patrimoine au pays.

Le Canada a connu sa plus grande année de tourisme en ce qui a trait aux visiteurs internationaux.

UN HÉRITAGE pour les générations à venir...

Le projet AccèsPourTous de la Fondation Rick Hansen a permis d'entreprendre 55 projets d'amélioration d'infrastructures et des activités de sensibilisation d'envergure dans des communautés de partout au Canada.

De nombreux projets communautaires ont laissé un legs durable, dont celui d'Arbres Canada, qui a dirigé 150 activités de plantation d'arbres dans des communautés de chaque province et territoire.

La patinoire Canada 150 sera offerte à une communauté, devenant ainsi un legs de Canada 150 pendant les 25 prochaines années.

Dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, 300 millions de dollars ont été investis dans 3 000 projets locaux visant à rénover, agrandir ou améliorer des infrastructures communautaires, dont des patinoires, des bibliothèques, des théâtres, des centres communautaires, des sentiers de randonnée et des centres d'art.

Des institutions culturelles nationales ont mené à terme des projets de modernisation. De la nouvelle Salle de l'histoire du Musée canadien de l'histoire à la Galerie de l'Arctique du Musée canadien de la nature, en passant par la transformation du Centre national des Arts, la salle canadienne du Musée des beaux-arts du Canada et la rénovation du Musée des sciences et de la technologie du Canada, 2017 a vu la concrétisation de travaux d'envergure à ces centres voués à la culture canadienne.

AUTRES faits intéressants

Plus de 150 partenaires des secteurs public (gouvernements fédéral et provinciaux, administrations municipales), philanthropique et privé ont contribué aux célébrations de Canada 150.

Quelques statistiques intéressantes sur les médias sociaux :

La campagne de marketing a permis de joindre 5,8 millions de personnes et a suscité près de 20 millions de commentaires dans les médias sociaux;



Les publications des ambassadeurs Canada 150 sur les réseaux sociaux ont entraîné plus de 115 millions de commentaires.

Réconciliation avec les peuples autochtones : 28,6 millions de dollars ont été investis dans 248 projets contribuant à célébrer les communautés autochtones ou favorisant la réconciliation entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones.

Mobilisation et sensibilisation de la jeunesse : 71 p. 100 des jeunes de 18 à 24 ans ont déclaré que leur participation à Canada 150 leur donnait l'impression de faire partie de quelque chose d'important.

Participation aux journées du Canada en fête :

Journée nationale des Autochtones (le 21 juin) - Environ 1,3 million de personnes ont assisté aux festivités en personne ou les ont regardées à la télévision ou en ligne. Le premier ministre a également annoncé un changement de nom à celui de Journée nationale des peuples autochtones, ce qui représente un grand pas en avant pour la réconciliation.



Fête de la Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin) - Un total de 200 000 francophones et francophiles y ont participé un peu partout au pays. Environ 160 000 personnes ont participé aux festivités à Montréal.

(le 24 juin) - Un total de 200 000 francophones et francophiles y ont participé un peu partout au pays. Environ 160 000 personnes ont participé aux festivités à Montréal.

Journée canadienne du multiculturalisme (le 27 juin) - Un total de 40 000 Canadiens ont assisté aux célébrations.



Fête du Canada (le 1 er juillet) - Environ 3 millions de personnes ont participé aux festivités se déroulant dans 19 villes.

juillet) - Environ 3 millions de personnes ont participé aux festivités se déroulant dans 19 villes. Le 31 décembre 2016, les festivités marquant Canada 150 ont commencé par des activités dans la région de la capitale du Canada et 18 centres urbains du pays. Ces activités ont attiré plus de 750 000 personnes. Il y a eu plus de 1,3 million de consultations de la page Facebook, et près de 2,45 millions de téléspectateurs ont visionné la fête diffusée à l'échelle du pays, ce qui a permis à Radio-Canada et à CBC d'établir une cote d'écoute record pour la veille du jour de l'An.

Apparition d'une nouvelle feuille d'érable au pays! En juillet 2017, 83 p. 100 des Canadiens avaient pris connaissance du logo Canada 150. Il y a eu quelque 10 000 demandes d'utilisation du logo et 15 000 téléchargements de fichiers d'images électroniques. De plus, on a utilisé le logo des dizaines de milliers de fois partout au Canada et ailleurs dans le monde. Par conséquent, des Canadiens de partout au pays ont pu le voir.

Parcs Canada a distribué gratuitement 6 millions de cartes d'entrée Découverte en 2017.

La campagne #EnCeJour - dans le cadre de laquelle on a souligné 365 moments marquants qui ont façonné notre société - a permis d'attirer plus de 55 000 visiteurs uniques sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada et de rejoindre en moyenne presque un demi-million de personnes par mois dans les médias sociaux. (Source : Bibliothèque et Archives Canada)

Le projet phare, Innovation150, consistait en une célébration nationale du passé, du présent et de l'avenir de l'innovation au Canada. Ce programme collectif a mobilisé plus de 100 000 jeunes, familles et communautés d'un bout à l'autre du pays. La tournée s'est déplacée dans 100 communautés et a donné lieu à 5 festivals de l'innovation. L'album numérique à production participative contient plus de 600 récits relatifs à l'innovation. Il s'agit d'une plateforme grâce à laquelle les Canadiens ont pu diffuser leurs récits sur les innovations ayant façonné le Canada et le monde.

Canada 150 était présent aux cérémonies marquant le 100 e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy , en France et à Ottawa . En France , environ 25 000 personnes ont rendu hommage aux Canadiens qui sont morts au combat.

anniversaire de la bataille de la crête de , en et à . En , environ 25 000 personnes ont rendu hommage aux Canadiens qui sont morts au combat. Pour Canada 150, Toronto a été désignée ville hôte des Jeux Invictus de 2017, auxquels ont participé plus de 550 concurrents de 17 pays qui se sont affrontés dans 12 disciplines adaptées durant 8 jours de compétition transformatrice.

FINANCEMENT

Le gouvernement du Canada a investi un total de 610 millions de dollars en financement supplémentaire dans Canada 150.

Patrimoine canadien s'est d'abord vu attribuer 210 millions de dollars pour soutenir les célébrations de Canada 150. De ce montant, 169 millions de dollars ont été versés en subventions et contributions en appui à des projets communautaires et à des projets Signature pancanadiens. Ainsi, 674 de ces projets ont été offerts aux Canadiens de partout au pays par des organismes non gouvernementaux. Le Ministère a attribué 3,5 millions de dollars à d'autres organismes gouvernementaux et à des programmes de Patrimoine canadien pour organiser 9 activités célébrant Canada 150.



Un de ces projets, mené par les Fondations communautaires du Canada, a permis de fournir de petites subventions à plus de 2 000 projets mis sur pied par des organismes locaux, ce qui a permis d'aller chercher 50,4 millions de dollars d'investissement de contrepartie.

ces projets, mené par les Fondations communautaires du Canada, a permis de fournir de petites subventions à plus de 2 000 projets mis sur pied par des organismes locaux, ce qui a permis d'aller chercher 50,4 millions de dollars d'investissement de contrepartie.

Une somme supplémentaire de 20 millions de dollars a été distribuée par le Ministère pour organiser, dans 19 villes du pays, des rencontres majeures (activités d'ouverture et journées du Canada en fête) qui ont rassemblé un nombre record de Canadiens.



De ce montant, 7 millions de dollars en financement direct ont permis de rehausser le profil d'activités organisées par Patrimoine canadien dans la région de la capitale du Canada, y compris les cérémonies d'ouverture de Canada 150, le Bal de Neige et les journées du Canada en fête.

et les journées du Canada en fête.

Par l'entremise des 6 organismes de développement régional (Innovation, Sciences et Développement économique Canada), le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 a investi 300 millions de dollars dans près de 3 000 projets locaux visant à rénover, élargir ou améliorer l'infrastructure communautaire existante (installations récréatives, bibliothèques, théâtres, patinoires, etc.).



Une somme de 100 millions de dollars a été allouée pour permettre l'entrée gratuite, en 2017, dans tous les lieux gérés par Parcs Canada, de même que pour y élargir et améliorer les programmes et activités.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 30 décembre 2017 à 14:58 et diffusé par :