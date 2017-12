Magna annonce l'achèvement de son deuxième programme de rachat d'actions







Magna International Inc. (TSX: MG) (NYSE: MGA) a annoncé aujourd'hui l'achèvement du deuxième de ses deux programmes de rachat d'actions (le « Programme »). Le programme a été entrepris en vertu d'une ordonnance d'exemption d'offre émise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario obtenue par Magna le 21 novembre 2017.

En vertu du Programme, Magna a racheté un total de 395 100 actions ordinaires directement auprès d'un tiers, pour un prix d'achat total de 27,5 millions de dollars canadiens. Toutes les actions ordinaires acquises dans le cadre du Programme ont été annulées. Le Programme fait partie de l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités de Magna, annoncée le 13 novembre 2017.

NOTRE ENTREPRISE [1]

Nous sommes un fournisseur automobile mondial de premier plan, comptant 328 sites de production et 99 sites de développement de produits, d'ingénierie et de vente, dans 29 pays. Nous employons plus de 163 000 collaborateurs dont l'objectif est de fournir un service optimal à nos clients, grâce à des produits et des processus innovants et une fabrication de niveau international. Nous disposons d'une expertise exhaustive en ingénierie des véhicules et dans le domaine de la fabrication en sous-traitance, et nos produits et services incluent la fabrication de carrosseries, de châssis, d'extérieurs, de sièges, de groupes motopropulseurs, de technologie d'aide à la conduite active, de rétroviseurs, de systèmes de fermeture et de toits. Nous possédons par ailleurs des capacités électroniques et logicielles dans bon nombre de ces domaines. Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour en savoir plus sur Magna, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse http://www.magna.com .

[1] Les chiffres sur les sites de fabrication, les centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente ainsi que les employés comprennent certaines opérations comptabilisées à valeur de consolidation.

