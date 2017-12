Le « tigre de Madras » ravit la victoire au numéro 1 mondial et remporte l'or lors des championnats du monde d'échecs de parties rapides







Viswanathan Anand s'assure son dernier échec et mat dans les tours rapides du tournoi, tandis que Ju Wenjun domine le tournoi féminin pour remporter la couronne.

À l'issue de la rencontre finale 2017 des meilleurs joueurs d'échecs de la planète, le grand maître indien Viswanathan Anand (affectueusement appelé le « tigre de Madras ») a remporté la couronne mondiale des échecs hier, alors que le championnat World Open King Salman 2017 et le championnat féminin des échecs de tournois rapides arrivent à la moitié de la compétition.

Le coup d'envoi des tours rapides a été donné mardi, à l'emblématique Apex Convention Centre dans le centre de Riyadh, en Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite a accueilli des joueuses et des joueurs de 55 pays, dont 10 hommes et 11 femmes comptant parmi les meilleurs joueurs du monde. Dans ce qui a été une suite palpitante et passionnante de tours rapides, les amateurs d'échecs du monde entier ont assisté à de stimulantes rencontres et ont eu droit à de nombreuses surprises tout au long des tours d'ouverture.

Jouant contre certains des quotients intellectuels les plus élevés au monde, Anand est resté invaincu pendant les trois jours de la compétition pleins à craquer, qui ont été considérés comme un championnat mémorable.

Anand a battu Vladimir Fedoseev (Russie) 2-0 en finale et a étonné les spectateurs en devançant Magnus Carlsen (Norvège), le numéro un mondial, dans l'un des matchs les plus chargés de suspense du tournoi.

« Je suis tellement heureux. C'est incroyable. C'était tellement inattendu. J'ai remporté de nombreux titres mondiaux de jeux rapides, mais dernièrement j'avais l'impression que les choses m'échappaient, », a déclaré un Anand rayonnant à l'issue du dernier jour du tournoi rapide.

Le championnat féminin n'a pas manqué de moments captivants. La grande experte chinoise Ju Wenjun a dominé sans équivoque le tournoi féminin du début à la fin, et elle a remporté la médaille d'or en tant que seule joueuse à terminer avec un taux de victoire de près de 80 %.

Il est indéniable qu'Anand et Wenjun seront les grands favoris pour les tours de jeux éclair (« blitz ») qui débutent aujourd'hui. Anand semble toutefois bien prendre garde de Carlsen, le joueur numéro un mondial. « Un doublé serait très tentant, mais ce que je peux dire de Magnus est qu'il est un colosse. Il gagne des matchs si facilement et est encore le grand favori. Mais croyez bien que je vais faire de mon mieux dans le blitz ».

Une chose est sûre : les fans d'échecs du monde entier auront les yeux rivés sur la prochaine phase du tournoi.

