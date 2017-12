Nomination de la présidente et chef de la direction de Logistec, Madeleine Paquin, comme membre de l'Ordre du Canada







MONTRÉAL, le 29 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Logistec est heureuse d'annoncer que notre présidente et chef de la direction, Madeleine Paquin, a été nommée membre de l'Ordre du Canada pour son leadership en matière d'innovation dans la chaîne d'approvisionnement et dans l'environnement, des puissants moteurs de changement de l'économie canadienne.

« Je ressens une très grande fierté que Madeleine Paquin soit reconnue pour ses nombreuses réalisations en recevant l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au Canada, » a déclaré George Jones, président du conseil de Logistec Corporation. Depuis plus de vingt ans, Madeleine Paquin assure le développement de Logistec pour créer un réseau d'infrastructures portuaires et des services facilitant le commerce qui permettent au Canada, et maintenant aux États-Unis, d'offrir des chaînes d'approvisionnement des plus concurrentielles. Madeleine Paquin a aussi rapidement reconnu qu'un environnement sain et une économie dynamique vont de pair. C'est pourquoi elle a donné à la famille Logistec la mission de trouver des solutions fiables et innovantes afin d'aider les organisations aux prises avec des défis environnementaux. Cette décision s'avéra des plus importantes pour démontrer le rôle précurseur de Logistec dans le secteur environnemental.

Visionnaire, Madeleine Paquin est une des entrepreneures les plus marquantes de sa génération, honorée à maintes reprises pour ses succès d'affaires. Ses gestes philanthropiques mettent en lumière son désir de contribuer à un monde meilleur et de faire avancer des causes qui lui tiennent à coeur. L'une des causes qu'elle a plus particulièrement adoptées est celle du Neuro, l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal, un chef de file mondial dans la recherche sur le cerveau et les soins de pointe.

Madeleine Paquin compte parmi les 125 personnalités honorées par l'Ordre du Canada cette année. « Je suis vraiment fière de cette reconnaissance, car cela m'incite à poser des gestes concrets dans les domaines où je crois pouvoir faire une réelle différence : les services maritimes et environnementaux, le développement d'une nouvelle génération de leaders et de femmes de talent, et l'avancement de la recherche en neurologie et sur le cancer, » a ajouté Madeleine Paquin.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada, une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7 000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada.

À propos de Logistec

Établie à Montréal (QC), Logistec Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle manutentionne notamment des marchandises en vrac, des marchandises diverses et des conteneurs dans quelque 30 ports et 40 terminaux dans l'est de l'Amérique du Nord. Elle offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique, des services de transport ferroviaire sur courte distance ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, la Société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, la gestion des matières réglementées, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés.

La Société a généré des profits et a versé des dividendes régulièrement depuis qu'elle est devenue une société ouverte, lesquels ont d'ailleurs continuellement progressé au fil des ans. Société ouverte depuis 1969, les actions de Logistec sont transigées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à www.logistec.com .

